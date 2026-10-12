Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp xúc cử tri tại Đà Nẵng

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri tại TP Đà Nẵng. Ảnh: Tấn Thành.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri TP Đà Nẵng phản ánh nhiều vấn đề liên quan đến chất lượng giáo dục, chính sách đối với cán bộ cơ sở, tình trạng kinh doanh hàng giả trên không gian mạng, hiệu quả đầu tư chống ngập và giải quyết thủ tục hành chính. Các ý kiến đề nghị cơ quan chức năng có giải pháp cụ thể, xác định rõ trách nhiệm và nâng cao hiệu quả xử lý kiến nghị của người dân.

Cử tri Vũ Tiến Dũng (phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) kiến nghị nâng cao chất lượng dạy và học theo hướng thực chất, quan tâm hơn đến đời sống, tiền lương và chất lượng đội ngũ nhà giáo.

Đồng thời, cần bố trí nguồn lực phù hợp cho giáo dục nhằm giảm chi phí, áp lực cho phụ huynh, bảo đảm tính ổn định của kiến thức cốt lõi trong chương trình học. Trong đó, môn Lịch sử cần được chú trọng hơn, góp phần giáo dục truyền thống, lòng yêu nước và trách nhiệm công dân cho thế hệ trẻ.

Cử tri Lê Văn Bình (phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng) đề nghị tăng mức xử phạt đối với hành vi kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc trên không gian mạng; xem xét xử lý hình sự những trường hợp cố tình quảng cáo, mua bán thuốc, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm giả với giá trị lớn hoặc gây hậu quả nghiêm trọng.

Cử tri TP Đà Nẵng cũng kiến nghị tăng trách nhiệm của các sàn thương mại điện tử trong xác minh danh tính người bán, rà soát và gỡ bỏ gian hàng có dấu hiệu gian lận, phối hợp chuyển hồ sơ đến cơ quan công an khi phát hiện vi phạm. Đồng thời, cần siết chặt trách nhiệm pháp lý của nghệ sĩ, người nổi tiếng khi quảng cáo sai lệch công dụng sản phẩm.

Cử tri TP Đà Nẵng kiến nghị tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Chí Đại.

Thông tin về tình hình kinh tế-xã hội, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cho biết, năm 2026 là năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Trong bối cảnh thế giới và khu vực diễn biến nhanh, phức tạp, Việt Nam vừa phải tận dụng cơ hội phát triển, vừa giải quyết những khó khăn nội tại và ứng phó với các thách thức bên ngoài.

Theo số liệu được thông tin tại buổi tiếp xúc cử tri, trong 9 tháng đầu năm 2026, tăng trưởng kinh tế cả nước đạt trên 9%; thu ngân sách nhà nước gần 2,2 triệu tỷ đồng, bằng 86,5% dự toán năm và tăng khoảng 12% so với cùng kỳ.

Đối với TP Đà Nẵng, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ghi nhận những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố trong phát triển kinh tế-xã hội. Trong 9 tháng đầu năm 2026, GRDP của thành phố tăng 11,83%.

Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, TP Đà Nẵng có thêm không gian phát triển, TP Đà Nẵng có thêm không gian phát triển, với lợi thế về kinh tế biển, logistics, dịch vụ, công nghiệp và các lĩnh vực kinh tế mới.

Tuy nhiên, theo Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, thành phố cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế, nâng cao quyết tâm và hiệu quả tổ chức thực hiện để chuyển hóa tiềm năng thành động lực tăng trưởng thực chất.

Theo đó, việc xây dựng và hoàn thiện pháp luật cần tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, giải phóng nguồn lực, tạo điều kiện cho phát triển, đồng thời bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đặt ra đối với Đà Nẵng là tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư công, xử lý các dự án tồn đọng và khơi thông những nguồn lực đang bị đình trệ.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú yêu cầu thành phố rà soát toàn diện các dự án, công trình gặp khó khăn; xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và thẩm quyền xử lý đối với từng trường hợp. Những vấn đề thuộc thẩm quyền địa phương phải chủ động giải quyết, trong khi các nội dung vượt thẩm quyền cần kịp thời báo cáo, đề xuất cơ quan có thẩm quyền xem xét.