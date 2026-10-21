Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp đoàn Trung ương Đoàn Thanh niên Lào

Trong khuôn khổ chương trình hợp tác về nâng cao năng lực phòng, chống tội phạm trên biển giữa VKSND tối cao và Chương trình toàn cầu về phòng, chống tội phạm trên biển (GMCP) của Cơ quan Phòng, chống Ma túy và Tội phạm của Liên hợp quốc (UNODC). Ngày 20/10, tại Quy Nhơn - Gia Lai, Khóa tập huấn “Điều tra hiện trường tội phạm trên biển” đã khai mạc. Khóa tập huấn diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 20 đến ngày 22/10/2026, với sự tài trợ của Chính phủ Nhật Bản.