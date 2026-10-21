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Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp đoàn Trung ương Đoàn Thanh niên Lào

Chiều 21/10/2026, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tiếp Đoàn đại biểu Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào do đồng chí Thongly Sisoulith, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào làm trưởng đoàn.

Báo Tin Tức TTXVN
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Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại buổi tiếp. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại buổi tiếp. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Đoàn đại biểu Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào tại buổi tiếp. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Đoàn đại biểu Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào tại buổi tiếp. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào Thongly Sisoulith. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào Thongly Sisoulith. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp Đoàn đại biểu Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp Đoàn đại biểu Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng các đồng chí dự buổi tiếp. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng các đồng chí dự buổi tiếp. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/thuong-truc-ban-bi-thu-tran-cam-tu-tiep-doan-trung-uong-doan-thanh-nien-lao-post1396208.html