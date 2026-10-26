Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp đoàn lãnh đạo trẻ Đảng Nhân dân Campuchia

Đồng chí Trần Cẩm Tú bày tỏ vui mừng gặp gỡ đội ngũ lãnh đạo trẻ của Đảng Nhân dân Campuchia; đánh giá cao việc hai bên phối hợp tổ chức Chương trình nghiên cứu, trao đổi chuyên đề năm 2026, là bước cụ thể hóa thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Campuchia, góp phần thúc đẩy kết nối thế hệ lãnh đạo trẻ Việt Nam-Campuchia; khẳng định Đảng, Nhà nước Việt Nam nhất quán coi trọng và ưu tiên phát triển quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài với Campuchia; nhấn mạnh trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới diễn biến phức tạp, khó lường, việc củng cố tin cậy chính trị, tăng cường phối hợp và ủng hộ lẫn nhau giữa hai Đảng, hai nước không chỉ là yêu cầu khách quan mà còn là nhân tố then chốt, góp phần đảm bảo môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của mỗi bên; bày tỏ tin tưởng tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa hai dân tộc sẽ tiếp tục được vun đắp, lan tỏa ngày càng sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân hai nước, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Đồng chí Trần Cẩm Tú cùng đoàn lãnh đạo trẻ Đảng Nhân dân Campuchia và các đại biểu. Ảnh: TTXVN

Đồng chí Trần Cẩm Tú đánh giá cao nội dung thiết thực của Chương trình nghiên cứu, trao đổi chuyên đề năm 2026 với nhiều chuyên đề về công tác xây dựng Đảng, quản lý Nhà nước và phát triển kinh tế-xã hội; khẳng định Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm đổi mới, sắp xếp bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, phân cấp, phân quyền, cải cách hành chính và nâng cao chất lượng cán bộ.

Đồng chí Kem Sambath chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam; tin tưởng Việt Nam sẽ đạt các mục tiêu phát triển đã đề ra; bày tỏ vui mừng khi các thành viên đoàn thu được nhiều kinh nghiệm về xây dựng Đảng, quản lý Nhà nước, bảo đảm quốc phòng-an ninh, thúc đẩy khoa học-công nghệ và phát triển kinh tế-xã hội, đồng thời nhận thức sâu sắc hơn về quan hệ đoàn kết truyền thống-di sản quý báu của hai dân tộc. Đồng chí Kem Sambath bày tỏ biết ơn sâu sắc sự giúp đỡ của Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân Việt Nam dành cho Campuchia qua các thời kỳ, đặc biệt là đã giúp giải phóng nhân dân Campuchia khỏi chế độ diệt chủng; khẳng định trách nhiệm của thế hệ trẻ, trong đó có lãnh đạo trẻ hai nước trong việc vun đắp tình đoàn kết giữa hai dân tộc; bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp của hợp tác song phương toàn diện trên các lĩnh vực; khẳng định các thành viên của đoàn sẽ nghiên cứu, vận dụng sáng tạo kinh nghiệm thu nhận từ Chương trình phù hợp với thực tiễn Campuchia, góp phần nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế-xã hội.