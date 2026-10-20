Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp đoàn Cục Công vụ Singapore

Thượng tướng, Anh hùng LLVT nhân dân, GS, Nhà giáo Nhân dân (NGND) Hoàng Minh Thảo (1921-2008) không chỉ là vị tướng mưu lược trên chiến trường, mà còn là nhà lý luận quân sự hàng đầu của Quân đội ta khi gắn kết, đem thực tế chiến trường vào giảng đường và nghiên cứu khoa học quân sự.