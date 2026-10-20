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Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp đoàn Cục Công vụ Singapore

Sáng 20/10/2026, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tiếp Đoàn đại biểu Cục Công vụ Singapore, do ông Christopher Pragasam, Cục trưởng phụ trách Quan hệ quốc tế, Cục Công vụ kiêm Giám đốc điều hành Trường Công vụ quốc tế Singapore làm Trưởng đoàn.

Báo VietnamPlus
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Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và ông Christopher Pragasam, Cục trưởng phụ trách Quan hệ quốc tế, Cục Công vụ kiêm Giám đốc điều hành Trường Công vụ quốc tế Singapore. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và ông Christopher Pragasam, Cục trưởng phụ trách Quan hệ quốc tế, Cục Công vụ kiêm Giám đốc điều hành Trường Công vụ quốc tế Singapore. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp Đoàn đại biểu Cục Công vụ Singapore. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp Đoàn đại biểu Cục Công vụ Singapore. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại buổi tiếp. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại buổi tiếp. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại buổi tiếp. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại buổi tiếp. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Ông Christopher Pragasam, Cục trưởng phụ trách Quan hệ quốc tế, Cục Công vụ kiêm Giám đốc điều hành Trường Công vụ quốc tế Singapore phát biểu tại buổi tiếp. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Ông Christopher Pragasam, Cục trưởng phụ trách Quan hệ quốc tế, Cục Công vụ kiêm Giám đốc điều hành Trường Công vụ quốc tế Singapore phát biểu tại buổi tiếp. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và ông Christopher Pragasam, Cục trưởng phụ trách Quan hệ quốc tế, Cục Công vụ kiêm Giám đốc điều hành Trường Công vụ quốc tế Singapore cùng các đại biểu chụp ảnh chung. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và ông Christopher Pragasam, Cục trưởng phụ trách Quan hệ quốc tế, Cục Công vụ kiêm Giám đốc điều hành Trường Công vụ quốc tế Singapore cùng các đại biểu chụp ảnh chung. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/thuong-truc-ban-bi-thu-tran-cam-tu-tiep-doan-cuc-cong-vu-singapore-post1143046.vnp