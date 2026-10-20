Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp đoàn Cục Công vụ Singapore
Sáng 20/10/2026, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tiếp Đoàn đại biểu Cục Công vụ Singapore, do ông Christopher Pragasam, Cục trưởng phụ trách Quan hệ quốc tế, Cục Công vụ kiêm Giám đốc điều hành Trường Công vụ quốc tế Singapore làm Trưởng đoàn.
Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/thuong-truc-ban-bi-thu-tran-cam-tu-tiep-doan-cuc-cong-vu-singapore-post1143046.vnp