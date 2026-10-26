Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng Đoàn cán bộ lãnh đạo trẻ Đảng Nhân dân Campuchia. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng Đoàn cán bộ lãnh đạo trẻ Đảng Nhân dân Campuchia. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng Đoàn cán bộ lãnh đạo trẻ Đảng Nhân dân Campuchia. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng Đoàn cán bộ lãnh đạo trẻ Đảng Nhân dân Campuchia. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp Đoàn cán bộ lãnh đạo trẻ Đảng Nhân dân Campuchia. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tại buổi tiếp. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại buổi tiếp Đoàn cán bộ lãnh đạo trẻ Đảng Nhân dân Campuchia. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại buổi tiếp Đoàn cán bộ lãnh đạo trẻ Đảng Nhân dân Campuchia. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại buổi tiếp Đoàn cán bộ lãnh đạo trẻ Đảng Nhân dân Campuchia. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Đoàn cán bộ lãnh đạo trẻ Đảng Nhân dân Campuchia tại buổi tiếp. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng Đoàn cán bộ lãnh đạo trẻ Đảng Nhân dân Campuchia. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng Đoàn cán bộ lãnh đạo trẻ Đảng Nhân dân Campuchia. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)