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Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp Đoàn cán bộ lãnh đạo trẻ Đảng Nhân dân Campuchia

Sáng 26/10/2026, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tiếp Đoàn cán bộ lãnh đạo trẻ Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) sang thăm Việt Nam.

Báo VietnamPlus
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Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng Đoàn cán bộ lãnh đạo trẻ Đảng Nhân dân Campuchia. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng Đoàn cán bộ lãnh đạo trẻ Đảng Nhân dân Campuchia. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng Đoàn cán bộ lãnh đạo trẻ Đảng Nhân dân Campuchia. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng Đoàn cán bộ lãnh đạo trẻ Đảng Nhân dân Campuchia. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng Đoàn cán bộ lãnh đạo trẻ Đảng Nhân dân Campuchia. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng Đoàn cán bộ lãnh đạo trẻ Đảng Nhân dân Campuchia. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng Đoàn cán bộ lãnh đạo trẻ Đảng Nhân dân Campuchia. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng Đoàn cán bộ lãnh đạo trẻ Đảng Nhân dân Campuchia. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp Đoàn cán bộ lãnh đạo trẻ Đảng Nhân dân Campuchia. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp Đoàn cán bộ lãnh đạo trẻ Đảng Nhân dân Campuchia. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tại buổi tiếp. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tại buổi tiếp. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại buổi tiếp Đoàn cán bộ lãnh đạo trẻ Đảng Nhân dân Campuchia. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại buổi tiếp Đoàn cán bộ lãnh đạo trẻ Đảng Nhân dân Campuchia. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại buổi tiếp Đoàn cán bộ lãnh đạo trẻ Đảng Nhân dân Campuchia. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại buổi tiếp Đoàn cán bộ lãnh đạo trẻ Đảng Nhân dân Campuchia. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại buổi tiếp Đoàn cán bộ lãnh đạo trẻ Đảng Nhân dân Campuchia. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại buổi tiếp Đoàn cán bộ lãnh đạo trẻ Đảng Nhân dân Campuchia. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Đoàn cán bộ lãnh đạo trẻ Đảng Nhân dân Campuchia tại buổi tiếp. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Đoàn cán bộ lãnh đạo trẻ Đảng Nhân dân Campuchia tại buổi tiếp. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng Đoàn cán bộ lãnh đạo trẻ Đảng Nhân dân Campuchia. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng Đoàn cán bộ lãnh đạo trẻ Đảng Nhân dân Campuchia. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng Đoàn cán bộ lãnh đạo trẻ Đảng Nhân dân Campuchia. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng Đoàn cán bộ lãnh đạo trẻ Đảng Nhân dân Campuchia. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/thuong-truc-ban-bi-thu-tran-cam-tu-tiep-doan-can-bo-lanh-dao-tre-dang-nhan-dan-campuchia-post1144250.vnp