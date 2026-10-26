Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp Đoàn cán bộ lãnh đạo trẻ Đảng Nhân dân Campuchia

El Nino được dự báo có thể mạnh kỷ lục, cộng với việc cuối tháng 10 mà Hà Nội vẫn nóng oi khiến nhiều người không khỏi đặt câu hỏi rằng liệu mùa Đông năm nay có đến nữa không, hoặc bao giờ mùa Đông mới xuất hiện.