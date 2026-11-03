Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp Đoàn cán bộ cấp cao Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp Đoàn cán bộ cấp cao Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại buổi tiếp. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tiếp Đoàn cán bộ cấp cao Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại buổi tiếp. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Đại biểu cán bộ cấp cao Đảng Nhân dân Cách mạng Lào tại buổi tiếp. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Quang cảnh buổi tiếp. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trình bày báo cáo tại buổi tiếp. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Đoàn cán bộ cấp cao Đảng Nhân dân Cách mạng Lào tại buổi tiếp. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng Đoàn cán bộ cấp cao Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)