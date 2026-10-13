Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp đoàn cán bộ cao cấp Đảng Nhân dân Cách mạng Lào

Tại buổi tiếp, đồng chí Trần Cẩm Tú đánh giá cao ý nghĩa của chương trình nghiên cứu, trao đổi chuyên đề giữa hai Đảng, coi đây là dịp để cán bộ hai bên cùng chia sẻ kinh nghiệm, thảo luận những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra trong quá trình xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và phát triển đất nước. Đồng chí nhấn mạnh, việc duy trì các hoạt động trao đổi tin cậy như vậy góp phần tăng cường hiểu biết, củng cố tin cậy chính trị và làm sâu sắc hơn quan hệ gắn bó giữa hai Đảng, hai nước.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú với thành viên đoàn cán bộ cấp cao Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Lào, trước sau như một luôn sát cánh, ủng hộ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân Lào. Quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào là tài sản vô giá được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp. Hai bên cần tiếp tục gìn giữ, phát huy truyền thống thủy chung, son sắt, đưa quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào phát triển ngày càng sâu sắc, đáp ứng yêu cầu và lợi ích của mỗi nước trong tình hình mới.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu tại buổi tiếp.

Đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị các cơ quan liên quan của Việt Nam và Lào tiếp tục phối hợp chặt chẽ, nâng cao chất lượng và hiệu quả các chương trình nghiên cứu, trao đổi chuyên đề; kết hợp trao đổi lý luận với khảo sát thực tế, lựa chọn những kinh nghiệm thiết thực, phù hợp với điều kiện của mỗi nước để vận dụng vào công tác. Đồng chí bày tỏ mong muốn các thành viên trong đoàn tích cực trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, qua đó góp phần thúc đẩy hợp tác giữa các cơ quan của hai Đảng, hai Nhà nước.

Quang cảnh buổi tiếp.

Đánh giá cao chương trình nghiên cứu, trao đổi chuyên đề và các chuyến khảo sát thực tế tại một số địa phương của Việt Nam, đồng chí Keovisouk Solaphom cho rằng, những nội dung trao đổi mang lại nhiều kiến thức, kinh nghiệm có giá trị cả về lý luận và thực tiễn, góp phần hình thành tư duy và cách tiếp cận mới trước yêu cầu phát triển trong giai đoạn hiện nay. Đồng chí bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự chia sẻ kinh nghiệm và phối hợp của các cơ quan Việt Nam, đồng thời khẳng định đoàn sẽ nghiên cứu, vận dụng phù hợp những kiến thức thu nhận được vào thực tiễn công tác tại Lào, góp phần vun đắp quan hệ đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào - Việt Nam.