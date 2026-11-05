Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú: Thôn Bồ Bản phát huy sức mạnh đoàn kết, chung sức xây dựng quê hương

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú (bên trái, hàng đầu), Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang cùng đoàn công tác đến dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Bồ Bản. Ảnh: NGỌC PHÚ

Cùng dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Lê Ngọc Quang; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Đình Vĩnh.

Phát biểu chào mừng ngày hội, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú gửi lời thăm hỏi ân cần, lời chúc mừng tốt đẹp đến các cụ, các ông, bà, các bác, toàn thể nhân dân và thế hệ trẻ thôn Bồ Bản.

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, ngày hội năm nay có ý nghĩa đặc biệt khi hướng đến kỷ niệm 96 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026) và chuẩn bị đón ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.

Cách đây 80 năm, tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Ảnh: NGỌC PHÚ

Theo Thường trực Ban Bí thư, đoàn kết và văn hóa luôn gắn bó mật thiết với nhau. Văn hóa góp phần vun đắp tình làng nghĩa xóm, thắt chặt tình đoàn kết trong cộng đồng; ngược lại, tinh thần đại đoàn kết tạo môi trường để bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, hướng đến sự phát triển bền vững.

Việc tổ chức ngày Văn hóa Việt Nam trong không khí ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc vì vậy mang ý nghĩa thiết thực, góp phần khẳng định vai trò của văn hóa trong đời sống cộng đồng.

Đánh giá những kết quả của địa phương, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú bày tỏ vui mừng khi kinh tế xã Hòa Vang tiếp tục phát triển, quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội được giữ vững; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng lên.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú (thứ 4, bên phải sang) trao quà của Đảng, Nhà nước cho nhân dân thôn Bồ Bản. Ảnh: NGỌC PHÚ

Hệ thống chính trị tiếp tục được sắp xếp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; việc giải quyết công việc cho người dân, doanh nghiệp ngày càng nhanh chóng, thuận lợi, các thủ tục được thực hiện trên môi trường điện tử.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hòa Vang đạt được.

Đối với thôn Bồ Bản, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh đây là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng, có di tích đình Bồ Bản được xếp hạng Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia, những ngôi nhà xưa, gia phả các tộc họ và tình làng nghĩa xóm gắn bó.

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang (thứ 2, bên trái sang) trao quà của Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cho cán bộ, nhân dân thôn Bồ Bản. Ảnh: NGỌC PHÚ

Qua báo cáo của thôn và phóng sự tại ngày hội, Thường trực Ban Bí thư ghi nhận, đánh giá cao những việc làm thiết thực của Chi bộ, Ban nhân dân, Ban công tác Mặt trận và nhân dân thôn Bồ Bản.

Sau khi 2 thôn Bồ Bản và Thạch Bồ sáp nhập, 18 tổ dân cư được sắp xếp thành 9 tổ với hơn 2.700 nhân khẩu. Dù địa bàn rộng hơn, dân cư đông hơn, khối lượng công việc tăng lên, bà con vẫn phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức xây dựng quê hương ngày càng tươi đẹp, văn minh, phồn vinh và hạnh phúc.

Thường trực Ban Bí thư đặc biệt vui mừng khi tất cả tộc họ ở thôn Bồ Bản đều ký cam kết xây dựng tộc họ văn hóa, tộc họ không có ma túy. Việc ông bà, cha mẹ giáo dục con cháu giữ gìn gia phong, nề nếp chính là cách xây dựng sự bình yên từ mỗi gia đình, tộc họ, góp phần giữ gìn an ninh trật tự tại khu dân cư.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Đình Vĩnh (thứ 6, bên phải sang) trao quà của thành phố cho nhân dân thôn Bồ Bản. Ảnh: NGỌC PHÚ

Các hoạt động dạy hô hát bài chòi, văn nghệ, giải bóng đá thanh thiếu niên được duy trì thường xuyên, vừa tạo không khí vui tươi, gắn kết cộng đồng, vừa góp phần bảo tồn, trao truyền di sản văn hóa quê hương cho thế hệ trẻ...

Để tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, hiện thực hóa mục tiêu xây dựng thôn văn hóa đặc trưng Bồ Bản và khát vọng phát triển của xã Hòa Vang, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận xã và toàn thể nhân dân thôn tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy tình làng nghĩa xóm, tinh thần tương thân tương ái, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng, giảm nghèo bền vững, không để gia đình, cá nhân nào bị bỏ lại phía sau.

Cán bộ, nhân dân thôn Bồ Bản nồng nhiệt chào đón Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và lãnh đạo Trung ương, thành phố đến dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Ảnh: NGỌC PHÚ

Nâng cao chất lượng cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; gắn xây dựng gia đình văn hóa, tộc họ văn hóa với những việc làm cụ thể, thiết thực; giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp, an toàn.

Thường trực Ban Bí thư đề nghị địa phương quan tâm bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, giữ gìn bản sắc, cốt cách làng quê; bảo vệ kiến trúc, không gian tâm linh của đình làng Bồ Bản; tích cực trao truyền nghệ thuật bài chòi và các giá trị truyền thống cho thế hệ trẻ, gắn bảo tồn văn hóa với phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú (thứ 2, bên trái sang) và Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang (bên trái) nghe giới thiệu đặc sản địa phương tại ngày hội. Ảnh: NGỌC PHÚ

Đồng thời, nâng cao hiệu quả thực hiện dân chủ ở cơ sở, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân được biết, được bàn, được làm, được giám sát và trực tiếp thụ hưởng thành quả phát triển của quê hương.

Đề nghị MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt vai trò tập hợp, phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; phát huy hoạt động giám sát, kịp thời biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Chính quyền địa phương cần thường xuyên lắng nghe ý kiến nhân dân, giải quyết công việc kịp thời, đúng thẩm quyền, công khai, minh bạch, qua đó củng cố niềm tin và tăng cường đồng thuận xã hội.

Nhân dân thôn Bồ Bản vui ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026. Ảnh: NGỌC PHÚ

Nhấn mạnh quan điểm nhất quán của Đảng, Nhà nước là “Dân là gốc, nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới và phát triển đất nước”, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú bày tỏ tin tưởng, với truyền thống lịch sử vẻ vang, sự đồng lòng của nhân dân và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, thôn Bồ Bản sẽ ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình, trở thành hình mẫu về khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc.

Dịp này, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các đồng chí lãnh đạo Trung ương tặng quà của Đảng, Nhà nước cho các gia đình tại thôn Bồ Bản; lãnh đạo thành phố cũng trao tặng nhiều phần quà cho nhân dân thôn.