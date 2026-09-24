Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thăm và tặng quà trẻ em Làng SOS Hà Nội

Thường trực Ban Bí thư tới thăm, tặng quà trẻ em Làng SOS Hà Nội, nhân dịp Tết Trung thu cổ truyền của dân tộc. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Cùng đến thăm Làng trẻ em có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng; Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; các đồng chí lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Y tế và thành phố Hà Nội.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng Làng trẻ em SOS và các cháu nhân dịp Trung thu.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng Làng trẻ em SOS và các cháu nhân dịp Trung thu. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Gặp gỡ, động viên cán bộ, nhân viên và trao học bổng cho các cháu đang sinh sống, học tập tại Làng, Thường trực Ban Bí thư ân cần thăm hỏi, lắng nghe các cháu chia sẻ về cuộc sống và ước mơ, đồng thời mong muốn các cháu tự tin và không ngừng cố gắng vươn lên, chăm ngoan, học tập thật tốt, biết sẻ chia và giúp đỡ mọi người. Đảng, Nhà nước và toàn xã hội luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, để các cháu được chăm sóc, học tập, vui chơi và phát triển lành mạnh.

Thường trực Ban Bí thư ân cần thăm hỏi, lắng nghe các cháu chia sẻ về cuộc sống và ước mơ. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Thường trực Ban Bí thư ân cần thăm hỏi, lắng nghe các cháu chia sẻ về cuộc sống và ước mơ. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Thành lập theo Quyết định số 3286/QĐ-UB năm 1988 và chính thức đi vào hoạt động từ tháng 1/1990, Làng trẻ em SOS Hà Nội là một trong 17 cơ sở thuộc hệ thống Làng trẻ em SOS Việt Nam.

Qua 36 năm hoạt động, Làng đã nuôi dưỡng nhiều thế hệ trẻ em trưởng thành. Tính đến nay, hơn 400 em đã hoàn toàn tự lập, trong đó 250 em đã lập gia đình và có công việc ổn định. Với những cống hiến đó, Làng vinh dự được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba (2009), Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (2007, 2019) cùng nhiều phần thưởng cao quý từ các bộ, ngành và thành phố Hà Nội.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tới thăm Nhà gia đình SOS hoa Lay-ơn. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Tới thăm Nhà gia đình SOS hoa Lay-ơn, Thường trực Ban Bí thư và các đồng chí trong đoàn ghi nhận tình cảm ấm áp của các mẹ, các dì dành cho các cháu và mong muốn cán bộ, nhân viên nỗ lực hơn nữa chăm lo và bù đắp cho những trẻ em vốn chịu thiệt thòi khi thiếu vắng tình cảm của người thân.

Nhân dịp này, đại diện lãnh đạo các bộ, ngành và thành phố Hà Nội trao tặng nhiều phần quà Trung thu tới các cháu thiếu nhi thể hiện sự quan tâm, chăm lo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cơ quan, đơn vị đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, tiếp thêm nghị lực để các em tự tin vươn lên trong cuộc sống.

Một số hình ảnh Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú với trẻ em Làng SOS Hà Nội trong dịp Tết Trung thu 2026 (Ảnh: THỦY NGUYÊN).