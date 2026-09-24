Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thăm, tặng quà tại Làng trẻ em SOS Hà Nội
Chiều 24/9, nhân dịp Tết Trung thu năm 2026, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng Đoàn công tác Trung ương đã thăm, tặng quà Làng trẻ em SOS Hà Nội, thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Tham gia Đoàn, về phía TP Hà Nội có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/thuong-truc-ban-bi-thu-tran-cam-tu-tham-tang-qua-tai-lang-tre-em-sos-ha-noi-419200.htm