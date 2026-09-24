Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thăm, tặng quà tại Làng trẻ em SOS Hà Nội

Về phía thành phố Hà Nội có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thăm các cháu nhỏ tại Làng trẻ em SOS Hà Nội. Ảnh: Văn Tuyến

Làng trẻ em SOS Hà Nội là một trong 17 cơ sở thuộc hệ thống Làng trẻ em SOS Việt Nam, được thành lập theo Quyết định số 3286/QĐ-UB năm 1988 của UBND thành phố Hà Nội và chính thức đi vào hoạt động từ tháng 1-1990. Làng có chức năng tiếp nhận, chăm sóc và giáo dục trẻ mồ côi, bị bỏ rơi hoặc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Hà Nội cùng các tỉnh lân cận; giúp các em có mái ấm gia đình, trưởng thành và hòa nhập xã hội.

Qua 36 năm hoạt động, Làng đã chăm sóc, nuôi dưỡng nhiều thế hệ trẻ em trưởng thành. Đến nay, hơn 400 em đã hoàn toàn tự lập cuộc sống, trong đó 250 em đã lập gia đình và có công việc ổn định. Với những đóng góp trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em, Làng đã vinh dự được đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cùng nhiều phần thưởng cao quý của các bộ, ngành và thành phố Hà Nội.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú gửi quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới các em nhỏ tại Làng trẻ em SOS Hà Nội. Ảnh: Văn Tuyến

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước tặng quà các em nhỏ tại Làng trẻ em SOS Hà Nội nhân dịp Tết Trung thu. Ảnh: Văn Tuyến

Thực hiện Quyết định số 735/QĐ-TTg ngày 24-4-2026 về phương án sắp xếp lại hệ thống, ngày 25-5-2026, Làng chính thức được bàn giao về UBND thành phố Hà Nội quản lý và đang hoàn thiện quy trình tổ chức lại thành cơ sở bảo trợ xã hội công lập theo quy định.

Hiện nay, Làng có 16 gia đình. Mỗi gia đình có từ 5 đến 10 cháu và người trực tiếp đồng hành, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục các em trong cuộc sống hằng ngày.

Nhân dịp Tết Trung thu năm 2026, Làng trẻ em SOS Hà Nội vinh dự đón Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương và thành phố Hà Nội đến thăm, tặng quà.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà tặng quà các em nhỏ tại Làng trẻ em SOS Hà Nội nhân dịp Tết Trung thu. Ảnh: Văn Tuyến

Tại chương trình, đồng chí Trần Cẩm Tú đã trao quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng Làng trẻ em SOS Hà Nội.

Đại diện lãnh đạo Trung ương Đoàn, các bộ, ngành cùng các cơ quan, đơn vị cũng trao quà tặng Làng và các cháu thiếu nhi. Về phía thành phố Hà Nội, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà trao quà tặng Làng và các cháu.

Đặc biệt, đồng chí Trần Cẩm Tú đã trao học bổng và quà cá nhân cho các cháu tại Làng. Lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo thành phố Hà Nội cùng tham gia hoạt động ý nghĩa này.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thành phố Hà Nội chụp ảnh lưu niệm với các em nhỏ tại Làng trẻ em SOS Hà Nội. Ảnh: Văn Tuyến

Những phần quà được trao nhân dịp Tết Trung thu là tình cảm, sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành Trung ương và thành phố Hà Nội dành cho trẻ em tại Làng trẻ em SOS Hà Nội. Đây cũng là nguồn động viên đối với các cháu và tập thể những người đang trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục các em.

Tiếp đó, đồng chí Trần Cẩm Tú cùng Đoàn công tác Trung ương và lãnh đạo thành phố Hà Nội đã thăm thực tế Nhà gia đình SOS, gặp gỡ các cháu đang được chăm sóc tại Làng và chụp ảnh lưu niệm, ghi lại những khoảnh khắc ấm áp trong chuyến thăm, tặng quà nhân dịp Tết Trung thu năm nay.