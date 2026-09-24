Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tặng quà tại Làng trẻ em SOS Hà Nội

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tặng quà cho các cháu thiếu nhi tại Làng trẻ em SOS Hà Nội dịp Tết Trung thu năm 2026. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tặng quà cho các cháu thiếu nhi tại Làng trẻ em SOS Hà Nội dịp Tết Trung thu năm 2026. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các cháu thiếu nhi tại Làng trẻ em SOS Hà Nội. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các cháu thiếu nhi tại Làng trẻ em SOS Hà Nội. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các cháu thiếu nhi tại Làng trẻ em SOS Hà Nội. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các cháu thiếu nhi tại Làng trẻ em SOS Hà Nội. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thăm, tặng quà tại Làng trẻ em SOS Hà Nội dịp Tết Trung thu năm 2026. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thăm Làng trẻ em SOS Hà Nội dịp Tết Trung thu năm 2026. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thăm gia đình của mẹ con chị Khuất Thị Loan trong Làng trẻ em SOS Hà Nội. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thăm gia đình của mẹ con chị Khuất Thị Loan trong Làng trẻ em SOS Hà Nội. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thăm gia đình của mẹ con chị Khuất Thị Loan trong Làng trẻ em SOS Hà Nội. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)