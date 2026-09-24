Văn hóa

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tặng quà tại Làng trẻ em SOS Hà Nội

Nhân dịp Tết Trung thu năm 2026, chiều 24/9/2026, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư thăm, tặng quà tại Làng trẻ em SOS Hà Nội.

Báo VietnamPlus
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Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tặng quà cho các cháu thiếu nhi tại Làng trẻ em SOS Hà Nội dịp Tết Trung thu năm 2026. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tặng quà cho các cháu thiếu nhi tại Làng trẻ em SOS Hà Nội dịp Tết Trung thu năm 2026. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tặng quà cho các cháu thiếu nhi tại Làng trẻ em SOS Hà Nội dịp Tết Trung thu năm 2026. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tặng quà cho các cháu thiếu nhi tại Làng trẻ em SOS Hà Nội dịp Tết Trung thu năm 2026. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các cháu thiếu nhi tại Làng trẻ em SOS Hà Nội. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các cháu thiếu nhi tại Làng trẻ em SOS Hà Nội. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các cháu thiếu nhi tại Làng trẻ em SOS Hà Nội. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các cháu thiếu nhi tại Làng trẻ em SOS Hà Nội. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các cháu thiếu nhi tại Làng trẻ em SOS Hà Nội. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các cháu thiếu nhi tại Làng trẻ em SOS Hà Nội. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các cháu thiếu nhi tại Làng trẻ em SOS Hà Nội. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các cháu thiếu nhi tại Làng trẻ em SOS Hà Nội. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thăm, tặng quà tại Làng trẻ em SOS Hà Nội dịp Tết Trung thu năm 2026. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thăm, tặng quà tại Làng trẻ em SOS Hà Nội dịp Tết Trung thu năm 2026. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thăm Làng trẻ em SOS Hà Nội dịp Tết Trung thu năm 2026. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thăm Làng trẻ em SOS Hà Nội dịp Tết Trung thu năm 2026. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thăm gia đình của mẹ con chị Khuất Thị Loan trong Làng trẻ em SOS Hà Nội. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thăm gia đình của mẹ con chị Khuất Thị Loan trong Làng trẻ em SOS Hà Nội. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thăm gia đình của mẹ con chị Khuất Thị Loan trong Làng trẻ em SOS Hà Nội. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thăm gia đình của mẹ con chị Khuất Thị Loan trong Làng trẻ em SOS Hà Nội. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thăm gia đình của mẹ con chị Khuất Thị Loan trong Làng trẻ em SOS Hà Nội. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thăm gia đình của mẹ con chị Khuất Thị Loan trong Làng trẻ em SOS Hà Nội. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/thuong-truc-ban-bi-thu-tran-cam-tu-tang-qua-tai-lang-tre-em-sos-ha-noi-post1138188.vnp