Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú: Quyết liệt triển khai các nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Tại Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Thị Thu Hà trình bày báo cáo tóm tắt về tình hình, kết quả công tác nổi bật trong quý III và nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2026.

Tăng trưởng GDP đạt 9,01% - mức cao nhất trong 15 năm qua

Sau khi nghe báo cáo và các đại biểu phát biểu thảo luận, khái quát lại một số nội dung, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, Quý 3, toàn hệ thống chính trị đã nỗ lực, quyết liệt triển khai hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đề ra với những kết quả rất nổi bật. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được triển khai đồng bộ, toàn diện; công tác chính trị, tư tưởng, đạo đức được thực hiện chủ động, gắn xây dựng Đảng với củng cố niềm tin, tạo đồng thuận xã hội và bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng. Việc tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận được tập trung triển khai, gắn liền với những vấn đề có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của Đảng và đất nước.

Công tác tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục được triển khai quyết liệt, toàn diện, gắn với yêu cầu nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả vận hành; tạo chuyển biến rõ nét từ "sắp xếp tổ chức" sang "vận hành hiệu quả" mô hình tổ chức mới. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức bước đầu được cơ cấu lại theo vị trí việc làm, khối lượng công việc và yêu cầu thực tiễn, ưu tiên tăng cường cho cơ sở; từng bước bổ sung nhân lực cho các địa bàn có quy mô dân số, diện tích và khối lượng nhiệm vụ lớn.

Công tác kiểm tra, giám sát cùng phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được tăng cường theo hướng chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện các điểm nghẽn để chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở; nhắc nhở, chấn chỉnh, phòng ngừa vi phạm từ sớm, từ xa. Đồng thời, tiếp tục tháo gỡ vướng mắc trong thu hồi tài sản; rà soát, xử lý các công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài và cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp. Cơ quan điều tra đã khởi tố mới một số vụ án đặc biệt nghiêm trọng trong các lĩnh vực nhạy cảm như y tế, giáo dục, nông nghiệp. Các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW và các quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Thường trực Ban Bí thư đánh giá, thể chế pháp luật tiếp tục được hoàn thiện rất nhanh chóng và kịp thời, tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực và tạo dư địa mới cho phát triển.

Kinh tế vĩ mô ổn định, các cân đối lớn được bảo đảm. Tăng trưởng GDP quý III/2026 đạt 9,95%, tính chung 9 tháng năm 2026 đạt 9,01% - mức cao nhất trong 15 năm qua; có 12/34 địa phương đạt mức tăng trưởng trên 10%. Các ngành, lĩnh vực chủ yếu của nền kinh tế đều tăng trưởng tốt, trong đó một số lĩnh vực đạt mức tăng trưởng cao hơn kịch bản và mục tiêu cả năm; cơ cấu nền kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng rất tích cực.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì hội nghị giao ban Quý III các tổ chức đảng trực thuộc Trung ương. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Thu ngân sách 9 tháng đạt 2,19 triệu tỷ đồng, bằng 86,5% dự toán cả năm 2026, tăng 12,1% so với cùng kỳ năm 2025 (có 24 tỉnh, thành phố có mức thu nội địa đạt trên 75% dự toán năm; một số địa phương sớm hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán thu cả năm).

Tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội đạt 3,11 triệu tỷ đồng, tăng 15,1% so với cùng kỳ năm trước. Giải ngân vốn đầu tư công đạt kết quả khá tích cực: Trong 9 tháng năm 2026, cả nước giải ngân được hơn 642,96 nghìn tỷ đồng, đạt 62,9% kế hoạch, trong đó nhiều địa phương đạt tỷ lệ giải ngân cao (trên 70% kế hoạch giao).

Việc xử lý khó khăn tại các dự án vướng mắc, tồn đọng, kéo dài được quyết liệt tháo gỡ. Hiện còn 1.131 dự án đã có cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, Thường trực Ban Bí thư đề nghị các bộ, ngành tiếp tục chủ động xử lý theo thẩm quyền.

Quốc phòng, an ninh được giữ vững; chủ quyền, lợi ích quốc gia - dân tộc được bảo vệ; trật tự, an toàn xã hội cơ bản được bảo đảm, tạo môi trường ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội. Công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế tiếp tục được triển khai tích cực, chủ động, nổi bật là các hoạt động đối ngoại của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, mang lại nhiều kết quả quan trọng, thực chất, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm sâu sắc, toàn diện đến an sinh xã hội, an ninh con người, việc làm; chú trọng tri ân người có công, chăm lo cho các đối tượng chính sách, người yếu thế và đồng bào vùng sâu, vùng xa, biên giới.

Văn hóa, giáo dục, y tế và an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm, gắn phát triển kinh tế với phát triển con người, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội. Các cấp tiếp tục lãnh đạo triển khai các nhiệm vụ phát triển văn hóa theo tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị và chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước; tập trung xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phát huy các giá trị văn hóa Việt Nam; hoàn thiện cơ chế, chính sách về phát triển văn hóa, công nghiệp văn hóa và thị trường văn hóa.

Quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm

Hội nghị giao ban Quý III/2026 các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ, các ban đảng, 4 văn phòng và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung ương. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Về nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2026, khối lượng công việc rất lớn, khẩn trương và cấp bách, nhất là về yêu cầu tăng trưởng kinh tế. Nhấn mạnh điều này, đồng chí đề nghị các cơ quan, địa phương, đơn vị tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, cùng các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2026, tạo nền tảng vững chắc để năm 2027 tăng tốc, bứt phá.

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, toàn diện; hoàn thiện tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ và nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng và kiểm soát quyền lực; chủ động phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Đồng chí nhấn mạnh yêu cầu tập trung triển khai hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 4 vừa qua, trong đó có những nội dung mới, tư duy đột phá như chủ trương chuyển dịch từ tư duy "cho phép" sang "khuyến khích, tạo điều kiện" để đảng viên tham gia đầu tư, kinh doanh và làm giàu chính đáng, có kiểm soát nhằm khơi thông nguồn lực xã hội, phát huy vai trò tiên phong của đảng viên và huy động tối đa các nguồn lực cho phát triển.

Nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ, đồng chí đề nghị các địa phương, đơn vị tiếp tục đổi mới việc ban hành nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, quy chế theo hướng ngắn gọn, dễ hiểu, dễ thực hiện, xác định rõ mục tiêu và kết quả có thể đo đếm bằng sản phẩm cụ thể; chuẩn bị chương trình, kế hoạch hành động ngay trong quá trình xây dựng nghị quyết, bảo đảm “rõ nhiệm vụ, rõ đơn vị chủ trì, rõ đơn vị phối hợp, rõ lộ trình, tiến độ, thời hạn, rõ sản phẩm, rõ nguồn lực”; thực hiện nghiêm Kết luận số 226-KL/TW của Ban Bí thư về chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Theo đó, cần tiếp tục giảm hội họp, giảm báo cáo; tích hợp tối đa các văn bản và cuộc họp nếu có nội dung tương đồng, liên thông, nhất là các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện.

Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan tiếp tục hoàn thiện, ban hành Quy định về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị; ứng dụng phần mềm đánh giá cán bộ thống nhất trong toàn Đảng để tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ.

Thường trực Ban Bí thư yêu cầu tiếp tục hoàn thiện thể chế, pháp luật, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thực thi; tiếp tục xử lý tình trạng chồng chéo, nợ đọng văn bản; kiểm soát chặt chẽ việc phát sinh thủ tục, điều kiện kinh doanh không cần thiết; nâng cao chất lượng tổ chức thi hành pháp luật và trách nhiệm của người đứng đầu. Các địa phương phải rất chủ động cụ thể hóa cho phù hợp với điều kiện thực tiễn của mình, không sao chép lại văn bản cấp trên và đặc biệt không làm qua loa, hình thức.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Tại Hội nghị, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh về quyết tâm chung trong phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng trên 10%, nâng cao chất lượng tăng trưởng, củng cố nội lực và năng lực tự chủ của nền kinh tế; phát triển doanh nghiệp trong nước, nhất là các ngành công nghiệp hỗ trợ, năng lực công nghệ và liên kết chuỗi cung ứng; đồng thời yêu cầu tiến hành kiểm tra, đánh giá thực trạng khó khăn của doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ để có giải pháp hỗ trợ cụ thể.

Đồng chí yêu cầu cần quyết liệt hơn nữa trong việc tập trung tháo gỡ dứt điểm các dự án tồn đọng, đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành 100% kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công; tạo đột phá trong huy động, phân bổ, sử dụng các nguồn lực; bảo đảm phân bổ có trọng tâm, trọng điểm, gắn với quy hoạch, kế hoạch, lợi thế so sánh và liên kết vùng. Triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia đồng bộ, hiệu quả; có phương án xử lý hiệu quả biến động bất lợi về giá cả nguyên, nhiên, vật liệu và các mặt hàng thiết yếu.

Đảng ủy Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, nhất là dịp cuối năm, không để xảy ra tình trạng đầu cơ, găm hàng, đội giá; chủ động xây dựng các kịch bản tăng trưởng; đẩy nhanh việc hoàn thiện các quy hoạch chiến lược, dự án năng lượng, hạ tầng trọng điểm; đồng thời, chỉ đạo rà soát tình hình lao động, việc làm, có giải pháp khả thi giải quyết tình trạng thất nghiệp cho hơn 1,6 triệu thanh niên, từng bước đưa lực lượng này trở lại thị trường lao động.

Đánh giá những chuyển biến tích cực, thực chất của công tác chuyển đổi số thời gian qua, Thường trực Ban Bí thư đề nghị các cơ quan, địa phương, đơn vị tiếp tục chỉ đạo bứt phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số: Triển khai hiệu quả Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số; hoàn thành, kết nối, làm sạch và đưa vào khai thác thực chất 12 cơ sở dữ liệu trọng yếu cùng 104 cơ sở dữ liệu chuyên ngành; thí điểm cơ chế "đơn hàng, khách hàng đầu tiên" cho sản phẩm công nghệ chiến lược; đánh giá công việc theo kết quả, kiên quyết dừng những nhiệm vụ có hiệu quả thấp.

Đồng chí nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục củng cố vững chắc quốc phòng, an ninh; chủ động theo dõi, đánh giá, dự báo sát tình hình thế giới, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ trước các diễn biến phức tạp của tình hình thế giới; bảo đảm tốt an ninh mạng, an ninh dữ liệu; bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện công tác an sinh xã hội, phát triển văn hóa và tri ân người có công, Thường trực Ban Bí thư đề nghị tiếp tục thực hiện thật tốt Chiến dịch "500 ngày đêm" tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; quan tâm xây dựng, tôn tạo công trình ghi công, đền thờ anh hùng liệt sĩ.

Các cấp, các ngành chủ động rà soát, xây dựng kế hoạch chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, nhất là người có công, gia đình chính sách, người cao tuổi, người khuyết tật, yếu thế... bảo đảm mọi người dân đều được quan tâm, chăm lo, thụ hưởng đầy đủ, toàn diện hơn nữa về văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục.

Đồng chí nêu bật yêu cầu thực hiện tốt công tác khám sức khỏe định kỳ cho người dân tối thiểu 1 lần/năm; chủ động giải quyết triệt để tình trạng thiếu trường, lớp, thiếu giáo viên và sách giáo khoa; đồng thời tích cực chuẩn bị tổ chức chuỗi hoạt động Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc dự kiến diễn ra từ ngày 18/11 đến ngày 24/11/2026.

Đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Quốc hội, các cơ quan, ban đảng Trung ương và Văn phòng Trung ương Đảng theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền chủ động, tích cực giải đáp, giải quyết hoặc tham mưu đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét. Tinh thần chung là tất cả các kiến nghị, đề xuất phải được khẩn trương xem xét, giải quyết, đi thẳng vào vấn đề, rõ ràng, cụ thể, không để xảy ra chậm trễ.

Đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Văn phòng Trung ương Đảng tiếp thu ý kiến tại Hội nghị để bổ sung, hoàn thiện Báo cáo và thông báo kết luận để các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ban đảng Trung ương theo dõi sát tình hình các địa phương, nhất là việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Lãnh đạo chủ chốt; kịp thời báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo xử lý sớm, không để tồn đọng, chậm trễ gây ách tắc.