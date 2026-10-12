Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú: Khẩn trương tháo gỡ vướng mắc tại các dự án 100.000 tỷ đồng ở Đà Nẵng

Khẩn trương tháo gỡ các dự án tồn đọng

Sáng 12/10, tại Trường Chính trị thành phố Đà Nẵng, ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố tiếp xúc cử tri các phường Hải Châu, Hòa Cường, Thanh Khê, An Hải và Sơn Trà trước Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Tại hội nghị, ông Trần Cẩm Tú dành nhiều thời gian trao đổi về những khó khăn, vướng mắc trong phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là việc xử lý các dự án tồn đọng, kéo dài, gây lãng phí nguồn lực.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri thành phố Đà Nẵng sáng 12/10.

Ông đề cập khoảng 100.000 tỷ đồng nguồn lực đang nằm trong các dự án vướng mắc tại Đà Nẵng. Nếu được tháo gỡ, đây sẽ là nguồn lực quan trọng góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thành phố.

Tuy nhiên, việc xử lý các dự án này mới dừng ở phương án, chưa triển khai được như yêu cầu. Thường trực Ban Bí thư đề nghị thành phố cùng các cơ quan chức năng khẩn trương tháo gỡ, không để nguồn lực tiếp tục bị lãng phí.

Đối với những dự án có sai phạm, ông yêu cầu phải thanh tra, kiểm tra, điều tra, kết luận rõ ràng và xử lý tổ chức, cá nhân vi phạm đúng quy định pháp luật.

Sau khi xác định, xử lý trách nhiệm, các cơ quan chức năng cần có phương án giải quyết tài sản, đưa nguồn lực vào khai thác, sử dụng, tránh tiếp tục gây thiệt hại cho Nhà nước, người dân và doanh nghiệp.

Thường trực Ban Bí thư cũng yêu cầu Đà Nẵng chủ động rà soát những vướng mắc đã được nhận diện, đề xuất cơ chế, chính sách phù hợp để đẩy nhanh tiến độ giải quyết.

Ông Trần Cẩm Tú yêu cầu Đà Nẵng khẩn trương tháo gỡ vướng mắc tại các dự án tồn đọng, tránh lãng phí nguồn lực phát triển.

Đánh giá tình hình phát triển thành phố, ông Trần Cẩm Tú ghi nhận những kết quả Đà Nẵng đạt được trong 9 tháng đầu năm, với tăng trưởng GRDP khoảng 10,3%, riêng quý III đạt 11,83%.

Đà Nẵng có nhiều lợi thế về du lịch, logistics, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực. Tuy nhiên, để khai thác hiệu quả các tiềm năng này, thành phố cần nâng cao năng lực quản lý, tổ chức thực hiện và tháo gỡ những điểm nghẽn đang cản trở phát triển.

Liên quan đến việc hoàn thiện pháp luật, ông nhấn mạnh các quy định phải vừa đáp ứng yêu cầu quản lý, vừa tạo điều kiện phát triển, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp.

Bên cạnh những bất cập về cơ chế, chính sách, một số khó khăn còn xuất phát từ khâu tổ chức thực hiện, tình trạng cán bộ sợ sai, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

Vì vậy, mỗi cơ quan phải xác định rõ trách nhiệm, thẩm quyền và thời hạn xử lý công việc, tăng cường kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực.

Không đùn đẩy trách nhiệm lên cấp trên

Một vấn đề khác được Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh là hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp sau sắp xếp tổ chức bộ máy.

Tại hội nghị, cử tri phản ánh khối lượng công việc ở cơ sở tăng, trong khi một số địa phương thiếu cán bộ chuyên môn, gặp khó khăn về kinh phí, nhân sự và điều kiện hoạt động.

Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Chia sẻ với những khó khăn này, ông Trần Cẩm Tú nhấn mạnh việc sắp xếp bộ máy không chỉ nhằm giảm đầu mối, giảm số lượng cơ quan mà quan trọng hơn là nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

Hiệu quả của bộ máy phải được thể hiện qua kết quả giải quyết công việc hằng ngày. Người dân phải đi lại ít hơn, thủ tục được giải quyết nhanh hơn, những yêu cầu chính đáng phải được xử lý kịp thời.

Ông đề nghị Đà Nẵng rà soát những địa bàn có khối lượng công việc lớn, tính chất phức tạp để bố trí đủ cán bộ chuyên môn, bảo đảm kinh phí và các điều kiện cần thiết cho chính quyền cơ sở hoạt động.

Việc phân cấp, phân quyền phải đi đôi với bố trí nhân lực, nguồn lực và xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, từng cấp chính quyền.

Cử tri Đà Nẵng phát biểu, nêu những kiến nghị liên quan đến đời sống người dân và hoạt động của chính quyền cơ sở tại hội nghị tiếp xúc cử tri.

Đặc biệt, đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền địa phương, cán bộ phải chủ động giải quyết, không né tránh hoặc chuyển trách nhiệm lên cấp trên.

Với những vướng mắc vượt thẩm quyền hoặc xuất phát từ quy định chưa phù hợp, địa phương cần kịp thời tổng hợp, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, tháo gỡ.

Thường trực Ban Bí thư cũng lưu ý không để cùng một vấn đề được cử tri kiến nghị qua nhiều kỳ tiếp xúc nhưng vẫn chưa có kết quả giải quyết. Những nội dung liên quan trực tiếp đến quyền lợi người dân phải được quan tâm, xử lý kịp thời.

Toàn cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng trước Kỳ họp thứ 2.

Liên quan đến chế độ, chính sách đối với cán bộ cơ sở, ông đề nghị các cơ quan chức năng nghiên cứu, bố trí kinh phí hoạt động, phụ cấp phù hợp với điều kiện thực tế, bảo đảm bộ máy vận hành thông suốt.

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh mục tiêu cuối cùng của phát triển kinh tế, cải cách hành chính và sắp xếp tổ chức bộ máy là nâng cao đời sống nhân dân, cải thiện chất lượng dịch vụ công, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp.