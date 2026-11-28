Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhiệt liệt chúc mừng đồng chí Saleumxay Kommasith được Quốc hội Lào khóa X tín nhiệm bầu giữ trọng trách Thủ tướng Lào; tin tưởng trên cương vị mới, đồng chí sẽ tiếp tục có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước Lào và vun đắp mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào; chúc mừng những thành tựu quan trọng mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đã đạt được, nhất là những kết quả bước đầu trong triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm lần thứ X; tin tưởng đất nước Lào sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển mà Đại hội XII đã đề ra.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith. Ảnh: VIỆT TRUNG

Thủ tướng Saleumxay Kommasith thông tin về các hoạt động chính trong chuyến thăm. Các cuộc hội đàm, hội kiến với lãnh đạo cấp cao Việt Nam đã đạt nhiều kết quả tích cực. Hai bên bày tỏ quyết tâm triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng, giao thông, năng lượng…

Thủ tướng Saleumxay Kommasith đánh giá cao kết quả hợp tác Lào-Việt Nam trên các lĩnh vực trong thời gian qua. Thủ tướng Saleumxay Kommasith đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi kinh nghiệm, phối hợp quan điểm tại các diễn đàn quốc tế; đẩy mạnh kết nối hai nền kinh tế; thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực quốc phòng-an ninh, thương mại, đầu tư, giáo dục-đào tạo, văn hóa và giao lưu nhân dân, đưa quan hệ hai nước đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các đại biểu Việt Nam tại cuộc hội kiến. Ảnh: VIỆT TRUNG

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú khẳng định Việt Nam luôn nhất quán coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố, phát triển quan hệ với Lào; nhấn mạnh quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào không chỉ là tài sản vô giá được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp, mà còn là quy luật phát triển khách quan, có ý nghĩa chiến lược, sống còn đối với sự nghiệp cách mạng của mỗi Đảng, mỗi nước.

Thủ tướng Saleumxay Kommasith và các đại biểu Lào tại cuộc hội kiến. Ảnh: VIỆT TRUNG

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị hai bên duy trì thường xuyên trao đổi cấp cao, phối hợp triển khai hiệu quả các thỏa thuận, phát huy vai trò của hợp tác kênh Đảng trong định hướng chiến lược tổng thể, tạo nền tảng chính trị và củng cố sự tin cậy đặc biệt giữa hai Đảng, hai nước; hai Đảng tiếp tục tăng cường trao đổi kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng, đào tạo cán bộ; phát huy hiệu quả các chương trình trao đổi, bồi dưỡng chuyên đề dành cho lãnh đạo và cán bộ Lào; thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương, nhất là các địa phương biên giới, gắn kết phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng-an ninh và giao lưu nhân dân; đề nghị hai bên phối hợp tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 50 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác trong năm 2027, qua đó tiếp tục lan tỏa, giáo dục truyền thống đoàn kết đặc biệt, thủy chung, trong sáng giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước cho các thế hệ mai sau.

Quang cảnh cuộc hội kiến. Ảnh: VIỆT TRUNG

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith và các đại biểu. Ảnh: VIỆT TRUNG

Thủ tướng Saleumxay Kommasith khẳng định Chính phủ Lào sẽ phối hợp chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam và các cơ quan liên quan trong việc cụ thể hóa, triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, thúc đẩy hợp tác thực chất trên các lĩnh vực; bày tỏ tin tưởng quan hệ Lào-Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, ngày càng đi vào chiều sâu, tương xứng với tầm vóc và ý nghĩa đặc biệt của mối quan hệ giữa hai nước.

* Cùng ngày, tại Hà Nội, Thủ tướng Saleumxay Kommasith tiếp đoàn Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam-Lào do đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, Chủ tịch Hội, dẫn đầu đến chào xã giao.