Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào

Đồng chí Trần Cẩm Tú chúc mừng đồng chí Sonexay Siphandone được tín nhiệm bầu giữ cương vị Chủ tịch Quốc hội Lào khóa X; tin tưởng đồng chí Sonexay Siphandone sẽ tiếp tục có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước Lào và củng cố quan hệ hai nước.

Đồng chí Trần Cẩm Tú chúc mừng những thành tựu quan trọng mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đạt được trong hơn 50 năm xây dựng đất nước và 40 năm đổi mới; bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, với quyết tâm và nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, cùng sự đóng góp của Quốc hội, Lào sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm lần thứ X.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chào đón Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone. Ảnh: VIỆT TRUNG

Khẳng định Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng, dành ưu tiên cao nhất cho mối quan hệ với Lào, đồng chí Trần Cẩm Tú nêu rõ Việt Nam trước sau như một ủng hộ mạnh mẽ công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của Lào, sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào trong mọi hoàn cảnh; vui mừng nhận thấy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào tiếp tục phát triển tốt đẹp; nhấn mạnh việc nâng tầm quan hệ gắn kết chiến lược thể hiện tầm nhìn dài hạn, quyết tâm chính trị và sự tin cậy sâu sắc giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, tạo nền tảng để tiếp tục đưa hợp tác đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả. Khẳng định quan hệ kênh đảng giữ vai trò định hướng chiến lược trong tổng thể quan hệ song phương, đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm giữa các cơ quan tham mưu của hai Đảng, nhất là trong công tác xây dựng đảng, tổ chức, cán bộ, kiểm tra, giám sát và xây dựng hệ thống chính trị.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone. Ảnh: VIỆT TRUNG

Chủ tịch Quốc hội Sonexay Siphandone thông tin tới đồng chí Trần Cẩm Tú về kết quả cuộc hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và một số phương hướng quan trọng đã được hai Chủ tịch Quốc hội nhất trí nhằm thúc đẩy hợp tác giữa Quốc hội hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả.

Chủ tịch Quốc hội Sonexay Siphandone đánh giá cao các kết quả hợp tác toàn diện giữa hai nước thời gian qua, trong đó có có việc triển khai các dự án hợp tác trọng điểm giữa hai nước, góp phần quan trọng vào sự phát triển của đất nước Lào; khẳng định mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane, Chủ tịch Souphanouvong gây dựng và các thế hệ lãnh đạo, nhân dân hai nước dày công vun đắp đã liên tục phát triển, trở thành tài sản vô giá, quy luật tồn tại và phát triển của hai nước.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các đại biểu Việt Nam tham dự cuộc hội kiến. Ảnh: VIỆT TRUNG

Đánh giá cao kết quả hội đàm giữa hai Chủ tịch Quốc hội, đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị hai Đảng, hai Quốc hội tiếp tục duy trì trao đổi đoàn cấp cao, phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương, phát huy vai trò của Quốc hội hai nước trong hoàn thiện thể chế, tạo nền tảng pháp lý vững chắc để thúc đẩy hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược giữa hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Sonexay Siphandone và các đại biểu Lào tham dự cuộc hội kiến. Ảnh: VIỆT TRUNG

Quang cảnh cuộc hội kiến. Ảnh: VIỆT TRUNG

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao giữa hai Đảng, hai Nhà nước, đẩy mạnh hợp tác giữa các địa phương, nhất là các địa phương có chung đường biên giới, gắn kết hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư với bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự và an toàn khu vực biên giới; tăng cường kết nối hạ tầng, giao thông, thương mại biên giới và giao lưu nhân dân, góp phần phát huy tiềm năng, lợi thế của mỗi địa phương và nâng cao đời sống nhân dân; coi trọng hợp tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; phối hợp tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 50 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào trong năm 2027, bảo đảm thiết thực, trang trọng, có ý nghĩa chính trị và sức lan tỏa sâu rộng, góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước, nhất là đối với thế hệ trẻ.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và các đại biểu. Ảnh: VIỆT TRUNG

Hai nhà lãnh đạo khẳng định quyết tâm tiếp tục vun đắp quan hệ hai nước; tin tưởng mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào sẽ ngày càng phát triển sâu sắc, thực chất, hiệu quả, nhất là trong lĩnh vực kinh tế, đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.