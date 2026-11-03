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Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào

Chiều 3/11/2026, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Báo VietnamPlus
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Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đón Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đón Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đón Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đón Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone cùng các đồng chí lãnh đạo cấp cao Việt Nam. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone cùng các đồng chí lãnh đạo cấp cao Việt Nam. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại buổi hội kiến. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại buổi hội kiến. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone phát biểu tại buổi hội kiến. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone phát biểu tại buổi hội kiến. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Các đại biểu tại buổi hội kiến. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Các đại biểu tại buổi hội kiến. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/thuong-truc-ban-bi-thu-tran-cam-tu-hoi-kien-chu-tich-quoc-hoi-lao-post1145883.vnp