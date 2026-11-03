Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào

Thứ trưởng Đặng Hồng Đức cho rằng, lực lượng làm công tác kế hoạch, tài chính giống như "người gác cổng cuối cùng"; đã là người gác cổng thì mọi quy trình, thủ tục, quyết định liên quan đến ngân sách, tài chính phải đảm bảo minh bạch, chuẩn xác, tuyệt đối tuân thủ nguyên tắc tài chính...