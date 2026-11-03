Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đón Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đón Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone cùng các đồng chí lãnh đạo cấp cao Việt Nam. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại buổi hội kiến. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone phát biểu tại buổi hội kiến. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Các đại biểu tại buổi hội kiến. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)