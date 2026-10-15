Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú hội đàm với Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chủ trì Lễ đón đồng chí Vilay Lakhamphong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lào. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Sáng 15/10, ngay sau Lễ đón chính thức tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã hội đàm với đồng chí Vilay Lakhamphong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đang ở thăm chính thức Việt Nam.

Trong không khí hữu nghị, chân thành, thắm tình đồng chí, anh em, hai đồng chí Thường trực Ban Bí thư đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi Đảng, mỗi nước; trao đổi sâu rộng về quan hệ Việt Nam-Lào và thống nhất các phương hướng, biện pháp nhằm tiếp tục củng cố, phát triển quan hệ giữa hai Đảng, hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của mỗi nước trong giai đoạn mới.

Đồng chí Trần Cẩm Tú nhiệt liệt chào mừng đồng chí Vilay Lakhamphong cùng Đoàn đại biểu cấp cao Lào thăm chính thức Việt Nam; nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của đồng chí Vilay Lakhamphong trên cương vị Thường trực Ban Bí thư, diễn ra trong bối cảnh hai bên đang tích cực triển khai Nghị quyết Đại hội của mỗi Đảng giai đoạn đầu nhiệm kỳ.

Đồng chí tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần củng cố tin cậy chính trị, tăng cường quan hệ gắn bó giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, đồng thời khẳng định quyết tâm của hai bên trong việc kế thừa, vun đắp và phát huy mối quan hệ đặc biệt Việt-Lào.

Đồng chí Trần Cẩm Tú cảm ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đã dành cho đồng chí và Đoàn đại biểu Việt Nam sự đón tiếp trọng thị, nồng hậu trong chuyến thăm chính thức Lào tháng 4/2026 vừa qua.

Đồng chí bày tỏ vui mừng trước những thành tựu quan trọng mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đã đạt được; tin tưởng nhân dân Lào anh em, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và triển khai hiệu quả Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm lần thứ X.

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố, phát triển quan hệ với Lào; trước sau như một, luôn cùng Lào gìn giữ, vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược, coi đây là tài sản vô giá của hai dân tộc, có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của mỗi nước.

Chia sẻ thông tin về tình hình Việt Nam và kết quả Hội nghị Trung ương IV vừa qua, đồng chí cho biết Việt Nam đang khẩn trương cụ thể hóa nghị quyết Đại hội, đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, đổi mới phương thức lãnh đạo, tinh gọn bộ máy, thúc đẩy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, phấn đấu đạt tăng trưởng cao gắn với phát triển nhanh, bền vững.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư hội đàm với đồng chí Vilay Lakhamphong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào sang thăm chính thức Việt Nam. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Đồng chí Vilay Lakhamphong cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo và tình cảm hữu nghị mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam dành cho Đoàn; bày tỏ vui mừng được trực tiếp trao đổi với các đồng chí lãnh đạo Việt Nam về những vấn đề chiến lược trong quan hệ hai Đảng, hai nước.

Thông báo về tình hình Lào và những kết quả nổi bật trong thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, cũng như những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí đánh giá cao sự hợp tác, giúp đỡ quý báu, chí tình, chí nghĩa của Việt Nam đối với Lào trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước ngày nay.

Đồng chí khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào luôn ghi nhớ, trân trọng sự ủng hộ, giúp đỡ của Việt Nam; mong muốn tiếp tục cùng Việt Nam gìn giữ và phát huy mối quan hệ đoàn kết đặc biệt và gắn kết chiến lược, tăng cường trao đổi kinh nghiệm, phối hợp chặt chẽ trong triển khai các nghị quyết, chủ trương của mỗi Đảng, góp phần đưa quan hệ hai nước phát triển ngày càng bền vững.

Trao đổi về quan hệ song phương, hai đồng chí Thường trực Ban Bí thư nhất trí tiếp tục củng cố quan hệ chính trị, duy trì thường xuyên các cuộc tiếp xúc, trao đổi đoàn cấp cao và các cấp; phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác giữa hai Đảng, hai Nhà nước, Quốc hội, Mặt trận, các ban, bộ, ngành, đoàn thể và địa phương hai nước.

Hai bên nhấn mạnh yêu cầu tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế; đồng thời đẩy mạnh phối hợp triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, bảo đảm mỗi cam kết được chuyển hóa thành chương trình, kế hoạch và kết quả hợp tác cụ thể, thiết thực.

Hai bên nhất trí tăng cường phối hợp giữa các cơ quan tham mưu chiến lược của hai Đảng, đẩy mạnh trao đổi lý luận, chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng Đảng, hoàn thiện thể chế, cải cách hành chính, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Hai bên cũng nhất trí tiếp tục triển khai các chương trình trao đổi, bồi dưỡng cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược và cán bộ trẻ, góp phần nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ và tăng cường sự gắn bó giữa hai Đảng.

Về hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, hai bên nhất trí tăng cường phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp hai nước mở rộng hợp tác, đầu tư, kinh doanh; khuyến khích các dự án có tính kết nối, lan tỏa và đóng góp trực tiếp vào phát triển kinh tế-xã hội, tạo việc làm, nâng cao đời sống nhân dân, nhất là tại các địa phương biên giới. Hai bên nhấn mạnh mục tiêu sớm đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 5 tỷ USD, đồng thời tăng cường kết nối hai nền kinh tế, phát huy tiềm năng và lợi thế của mỗi nước.

Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách và khuôn khổ pháp lý nhằm thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, giao thông vận tải, năng lượng, kinh tế số và kết nối chuỗi cung ứng; tăng cường kết nối hạ tầng giao thông, logistics, cửa khẩu và các tuyến vận tải chiến lược, qua đó phát huy tiềm năng, lợi thế của mỗi nước, mở rộng không gian phát triển và nâng cao hiệu quả liên kết giữa hai nền kinh tế.

Hai đồng chí Thường trực Ban Bí thư cũng trao đổi về việc phối hợp thúc đẩy triển khai các dự án trọng điểm; nhấn mạnh yêu cầu tăng cường phối hợp giữa các bộ, ngành liên quan. Hai bên cũng nhất trí quan tâm thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương, đặc biệt là các địa phương có chung đường biên giới, gắn hợp tác kinh tế với bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định và xây dựng đường biên giới Việt Nam-Lào hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Đồng chí Trần Cẩm Tú cảm ơn phía Lào đã tích cực phối hợp tìm kiếm, quy tập và hồi hương hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào, đồng thời đề nghị tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong công tác này.

Về hợp tác giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, hai nhà lãnh đạo khẳng định đây là lĩnh vực có ý nghĩa chiến lược lâu dài, góp phần trực tiếp củng cố nền tảng xã hội và bảo đảm sự kế thừa, phát triển bền vững của quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào.

Hai bên nhất trí tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ, lưu học sinh Lào tại Việt Nam; tăng cường trao đổi kinh nghiệm trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu lý luận và xây dựng Đảng; chú trọng giáo dục truyền thống đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa hai dân tộc, nhất là đối với thế hệ trẻ, để các thế hệ mai sau nhận thức sâu sắc trách nhiệm gìn giữ, phát huy mối quan hệ thủy chung, trong sáng Việt Nam-Lào.

Đồng chí Vilay Lakhamphong cảm ơn Việt Nam đã tiếp tục hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho Lào, trong đó có việc cấp học bổng và hỗ trợ xây dựng trường học.

Hai đồng chí nhất trí phối hợp chuẩn bị chu đáo cho các hoạt động cấp cao quan trọng giữa hai Đảng, hai Nhà nước sẽ diễn ra trong thời gian tới. Nhân dịp này, hai đồng chí nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của “Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào 2027” kỷ niệm 65 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 50 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào.

Hai bên nhất trí phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị chu đáo và tổ chức hiệu quả các hoạt động kỷ niệm, bảo đảm thiết thực, có chiều sâu, tạo sức lan tỏa rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ hai nước./.