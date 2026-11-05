Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại thành phố Đà Nẵng

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao quà tặng các gia đình chính sách, nhân Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Bồ Bản, xã Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chánh văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng; Hoàng Trung Dũng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Quang Đức, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương; lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các sở, ban, ngành thành phố; lãnh đạo xã Hòa Vang và đông đảo bà con nhân dân trong thôn Bồ Bản .

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các đại biểu dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026, Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) tại thôn Bồ Bản.

Nhiều mô hình có tính lan tỏa

Tại ngày hội, đại biểu và bà con nhân dân theo dõi phóng sự truyền hình kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026), Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 và kết quả xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc của địa phương với chủ đề “ Về chung một nhà”.

Ở xã Hòa Vang, văn hóa kết tinh trong mái đình, nhà thờ tộc, phong tục, lễ hội, dân ca, hô hát bài chòi và lối sống nghĩa tình. Toàn xã có 9 di tích được xếp hạng, gồm 4 di tích cấp quốc gia, 5 di tích cấp thành phố; cùng 5 bia ghi dấu chứng tích, chiến tích và nhiều công trình văn hóa truyền thống.

Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống cùng với phát triển kinh tế-xã hội, Hòa Vang tập trung hoàn thiện hạ tầng, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân. Đảng ủy xã chú trọng nâng cao chất lượng tổ chức đảng, tiếp tục triển khai các mô hình “Chi bộ bốn tốt”, “Chi bộ số”.

Các chương trình “Cà phê mặt trận”, “Tháng nghe dân nói”, “Lắng nghe phụ nữ nói – Lắng nghe, sẻ chia – Cùng tháo gỡ khó khăn”, “Cà phê thanh niên khởi nghiệp” và đối thoại của nông dân với cấp ủy, chính quyền tạo không gian trao đổi gần gũi, thẳng thắn. Qua đó, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tổng hợp kiến nghị và phối hợp giải quyết những vấn đề từ cơ sở.

Đông đảo bà con trong thôn Bồ Bản, xã Hòa Vang đến dự Ngày hội của Nhân dân.

Thay mặt nhân dân thôn Bồ Bản phát biểu chia sẻ cảm xúc trong ngày hội của Nhân dân, ông Phạm Thuân, Tổ trưởng Tổ dân cư số 5 cho biết, Bồ Bản là vùng quê mang đậm dấu ấn lịch sử, văn hóa. Được hình thành trên cơ sở sáp nhập hai thôn Bồ Bản và Thạch Bồ, hiện nay thôn Bồ Bản có 9 tổ dân cư, 767 hộ với 2.743 nhân khẩu. Tại đây, nhiều mô hình có tính lan tỏa như: tộc họ quản lý giáo dục con cháu không vi phạm pháp luật, tộc họ không ma túy, xây dựng khu dân cư đoàn kết, an toàn ấm no hạnh phúc; phong trào xây dựng gia đình văn hóa được nhân dân hưởng ứng tích cực. Hiện nay thôn có hơn 95% hộ dân làm nông nghiệp; được xã chọn xây dựng làng văn hóa đặc trưng.

Bày tỏ biết ơn sâu sắc đến các cấp lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ông mong muốn Bồ Bản tiếp tục được quan tâm đầu tư, hỗ trợ để phát triển trở thành làng văn hóa đặc trưng, giàu bản sắc. “Ngày hội không chỉ mang đến niềm vui, sự phấn khởi mà còn nhắc nhở mỗi người dân về trách nhiệm đối với cộng đồng. Với tinh thần đoàn kết, mỗi người góp một chút công sức, mỗi gia đình tăng cường trách nhiệm thì chắc chắn thôn Bồ Bản sẽ trở thành khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no hạnh phúc; trở thành làng văn hóa đặc trưng của thành phố Đà Nẵng”, ông Phạm Thuân bộc bạch.

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, có văn hóa thì tình làng nghĩa xóm, thôn bản, láng giềng mới được bền chặt, có đoàn kết, nếp làng, hồn quê mới được giữ gìn lâu dài.

Văn hóa nuôi dưỡng tinh thần đoàn kết và đại đoàn kết

Chia sẻ niềm vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Ngày Văn hóa Việt Nam cùng nhân dân thôn Bồ Bản, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú gửi tới toàn thể Nhân dân lời chào thân thiết, lời thăm hỏi ân cần và những lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, Ngày hội năm nay có ý nghĩa rất đặc biệt, hướng tới kỷ niệm 96 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đón Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11). Ngày này của năm 1946, tại Hội nghị văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, Bác Hồ đã căn dặn "Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi". Đoàn kết và văn hóa luôn đi cùng nhau, có văn hóa thì tình làng nghĩa xóm, thôn bản, láng giềng mới được bền chặt, có đoàn kết, nếp làng, hồn quê mới được giữ gìn lâu dài. Kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam trong không khí ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc là một nét đẹp có ý nghĩa sâu sắc và khẳng định văn hóa nuôi dưỡng tinh thần đoàn kết và đại đoàn kết chính là nuôi dưỡng môi trường để bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và sự phát triển bền vững của đất nước.

Chúc mừng những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hòa Vang đạt được, đồng chí Trần Cẩm Tú bày tỏ vui mừng khi kinh tế tiếp tục phát triển nhanh hơn; văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ hơn; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng lên. Hệ thống chính trị tiếp tục được sắp xếp tinh gọn và đi vào hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Công việc của người dân, của doanh nghiệp được giải quyết nhanh, thuận lợi hơn trên môi trường điện tử.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao quà tặng thôn Bồ Bản.

Ghi nhận Chi bộ, Ban nhân dân, Ban công tác Mặt trận và bà con thôn Bồ Bản đã làm được nhiều việc rất đáng trân trọng, đồng chí Trần Cẩm Tú nêu rõ, Bồ Bản là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng, có đình Bồ Bản, di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia, có những ngôi nhà xưa, có gia phong của các tộc họ và tình làng nghĩa xóm đậm đà.

Từ khi hai thôn Bồ Bản và Thạch Bồ về chung một nhà, 18 tổ dân cư đã được sắp xếp thành 9 tổ với hơn 2.700 nhân khẩu, thôn rộng hơn, dân cư đông hơn, khối lượng công việc nhiều hơn, nhưng bà con rất đoàn kết, chung sức đồng lòng xây dựng quê hương tươi đẹp, phồn vinh và hạnh phúc. Tất cả các tộc họ ở thôn Bồ Bản đều ký cam kết xây dựng tộc họ văn hóa, tộc họ không có ma túy, ông bà dạy dỗ con cháu, tộc họ giữ gìn gia phong, đó là cách giữ bình yên cho thôn từ trong mỗi gia đình, mỗi tộc họ.

Các lớp dạy hát bài chòi, các buổi văn nghệ, các giải bóng đá thanh thiếu niên được duy trì đều đặn, vừa mang đến niềm vui trong cuộc sống, vừa giữ gìn di sản của quê hương. Bà con còn cùng nhau phát quang 2 ha để chuẩn bị trồng sen làm du lịch cộng đồng...

Xây dựng thôn Bồ Bản trở thành hình mẫu đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc

Thường trực Ban Bí thư đánh giá cao và trân trọng cảm ơn những gia đình đã tự nguyện hiến đất để mở đường vào các điểm di tích văn hóa. Đồng chí cho rằng đây là minh chứng cho tinh thần cách mạng, tinh thần đoàn kết và sự đồng lòng, đồng thuận giữa ý Đảng, lòng dân. “Bà con hiến đất là hiến tất cả tấm lòng yêu quê hương”, đồng chí Trần Cẩm Tú bày tỏ.

Các đồng chí lãnh đạo ban, bộ, ngành Trung ương trao phần quà tặng các gia đình trong thôn.

Để tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp và hiện thực hóa mục tiêu xây dựng thôn văn hóa đặc trưng Bồ Bản, cũng như khát vọng vươn lên của xã Hòa Vang, đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc xã Hòa Vang và toàn thể bà con thôn Bồ Bản tiếp tục giữ gìn và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy hơn nữa tình làng nghĩa xóm, tinh thần tương thân tương ái, hỗ trợ nhau trong phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng, giảm nghèo bền vững và không để bất cứ gia đình nào, cá nhân nào bị bỏ lại phía sau. Cùng với đó nâng cao chất lượng cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, gắn việc xây dựng gia đình văn hóa, tộc họ văn hóa với những việc làm cụ thể, thiết thực và giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp, an toàn.

Đồng chí nêu rõ yêu cầu về bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, giữ gìn bản sắc, cốt cách làng quê, bảo vệ kiến trúc và không gian tâm linh của đình làng Bồ Bản, tích cực trao truyền nghệ thuật bài chòi và các giá trị truyền thống cho thế hệ trẻ, gắn với bảo tồn văn hóa, với phát triển du lịch sinh thái và du lịch cộng đồng.

Thường trực Ban Bí thư cùng các đại biểu tham quan các gian trưng bày sản vật địa phương.

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh yêu cầu nâng cao hiệu quả phát triển dân chủ cơ sở, tạo điều kiện thuận lợi nhất để nhân dân được biết, được bàn, được làm, được giám sát và trực tiếp thụ hưởng các thành quả phát triển của quê hương. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội cần phải thực hiện tốt vai trò tập hợp, phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, phát huy hoạt động giám sát, kịp thời biểu dương những tập thể, những cá nhân tiêu biểu. Chính quyền địa phương thường xuyên lắng nghe ý kiến của nhân dân, giải quyết công việc kịp thời, đúng thẩm quyền, công khai, minh bạch, góp phần củng cố niềm tin và tăng cường đồng thuận xã hội.

Đồng chí tin tưởng, với truyền thống lịch sử vẻ vang, sự đồng lòng của bà con và sự vào cuộc quyết liệt của toàn hệ thống chính trị, thôn Bồ Bản sẽ phát triển ngày càng giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình và trở thành hình mẫu về khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc.

Trong dịp này, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các đồng chí lãnh đạo ban, bộ, ngành Trung ương, Thành ủy Đà Nẵng trao phần quà tặng thôn Bồ Bản và các gia đình chính sách, các hộ dân trong thôn.

Hòa chung không khí Ngày hội, Thường trực Ban Bí thư cùng các đại biểu tham quan các gian trưng bày sản vật địa phương, ân cần thăm hỏi và sẻ chia niềm vui, gửi gắm tình cảm ấm áp đến đông đảo bà con nhân dân.