Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Đà Nẵng

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các đại biểu dự Ngày hội. Ảnh: TTXVN

Phát biểu chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Ngày Văn hóa Việt Nam cùng nhân dân thôn Bồ Bản, Thường trực Ban Bí thư chúc mừng những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hòa Vang đã đạt được.

Bồ Bản là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng, có đình Bồ Bản, di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia, có những ngôi nhà xưa, có gia phong của các tộc họ và tình làng nghĩa xóm đậm đà. Điểm về truyền thống văn hóa địa phương, Thường trực Ban Bí thư ghi nhận Chi bộ, Ban nhân dân, Ban công tác Mặt trận và bà con thôn Bồ Bản đã làm được rất nhiều việc rất đáng trân trọng.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tặng quà cho chính quyền xã Hòa Vang. Ảnh: TTXVN

Từ khi hai thôn Bồ Bản và Thạch Bồ về chung một nhà, 18 tổ dân cư đã được sắp xếp thành 9 tổ với hơn 2.700 nhân khẩu, thôn rộng hơn, dân cư đông hơn, khối lượng công việc nhiều hơn, nhưng bà con rất đoàn kết, chung sức đồng lòng xây dựng quê hương tươi đẹp, phồn vinh và hạnh phúc.

“Tất cả các tộc họ ở thôn Bồ Bản đều ký cam kết xây dựng tộc họ văn hóa, tộc họ không có ma túy, ông bà dạy dỗ con cháu, tộc họ giữ gìn gia phong, đó là cách giữ bình yên cho thôn từ trong mỗi gia đình, mỗi tộc họ”, ông Trần Cẩm Tú nói.

Ông Trần Cẩm Tú, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu tại Ngày hội. Ảnh: TTXVN

Để tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp và hiện thực hóa mục tiêu xây dựng thôn văn hóa đặc trưng Bồ Bản, cũng như khát vọng vươn lên của xã Hòa Vang, ông Trần Cẩm Tú đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc xã Hòa Vang và toàn thể bà con thôn Bồ Bản thực hiện tốt một số nhiệm vụ.

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc tiếp tục giữ gìn và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy hơn nữa tình làng nghĩa xóm, tinh thần tương thân tương ái, hỗ trợ nhau trong phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng, giảm nghèo bền vững và không để bất cứ gia đình nào, cá nhân nào bị bỏ lại phía sau.

Cùng với đó nâng cao chất lượng cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, gắn việc xây dựng gia đình văn hóa, tộc họ văn hóa với những việc làm cụ thể, thiết thực và giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp, an toàn.

Ông Trần Cẩm Tú, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tặng quà cho các gia đình tiêu biểu tại xã Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Ảnh: TTXVN

Ông Trần Cẩm Tú nêu bật yêu cầu về bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, giữ gìn bản sắc, cốt cách làng quê, bảo vệ kiến trúc và không gian tâm linh của đình làng Bồ Bản, tích cực trao truyền nghệ thuật bài chòi và các giá trị truyền thống cho thế hệ trẻ, gắn với bảo tồn văn hóa, với phát triển du lịch sinh thái và du lịch cộng đồng.

“Nâng cao hiệu quả phát triển dân chủ cơ sở, tạo điều kiện thuận lợi nhất để nhân dân được biết, được bàn, được làm, được giám sát và trực tiếp thụ hưởng các thành quả phát triển của quê hương. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội cần phải thực hiện tốt vai trò tập hợp, phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, phát huy hoạt động giám sát, kịp thời biểu dương những tập thể, những cá nhân tiêu biểu.

Chính quyền địa phương thường xuyên lắng nghe ý kiến của nhân dân, giải quyết công việc kịp thời, đúng thẩm quyền, công khai, minh bạch, góp phần củng cố niềm tin và tăng cường đồng thuận xã hội”, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thăm khu ẩm thực của nhân dân xã Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Ảnh: TTXVN

Sáng cùng ngày, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Phan Thị Truy, sinh ngày 10/1/1926 (100 tuổi) tại nhà riêng, phường An Hải, thành phố Đà Nẵng.