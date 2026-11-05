Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự Ngày hội Đại đoàn kết tại Đà Nẵng

Phát biểu tại Ngày hội, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, Ngày hội năm nay có ý nghĩa rất đặc biệt, chúng ta hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18.11.1930 – 18.11.2026), đồng thời chuẩn bị đón Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11). Ngày này của năm 1946 tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, Bác Hồ đã căn dặn “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”. Đoàn kết và văn hóa luôn đi cùng nhau; có văn hóa thì tình làng nghĩa xóm, thôn bản, láng giềng mới được bền chặt; có đoàn kết thì nếp làng, hồn quê mới được giữ gìn lâu dài.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng đoàn công tác đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Bồ Bản, xã Hòa Vang

Đánh giá về những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hòa Vang đạt được, Thường trực Ban Bí thư ghi nhận kinh tế địa phương tiếp tục phát triển, lĩnh vực văn hóa – xã hội có nhiều tiến bộ, quốc phòng – an ninh và trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước được nâng lên.

Cùng với đó, hệ thống chính trị tiếp tục được sắp xếp theo hướng tinh gọn, hoạt động ngày càng hiệu lực, hiệu quả. Việc giải quyết công việc cho người dân và doanh nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực, các thủ tục hành chính được thực hiện trên môi trường điện tử, tạo thuận lợi hơn trong quá trình tiếp cận và sử dụng dịch vụ công.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ông Trần Cẩm Tú biểu dương, đánh giá cao những kết quả địa phương đã đạt được, đặc biệt là tinh thần đoàn kết, đồng thuận và sự chủ động của người dân trong tham gia xây dựng quê hương.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy cùng các đại biểu tham dự Ngày hội

Theo Thường trực Ban Bí thư, Bồ Bản là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng, có đình làng là Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia, có gia phong của các tộc họ và tình làng nghĩa xóm đậm đà. Bà con nơi đây luôn đoàn kết, chung sức đồng lòng xây dựng quê hương tươi đẹp, văn minh, phồn vinh và hạnh phúc.

Đặc biệt, sau khi hai thôn Bồ Bản và Thạch Bồ về chung một nhà, 18 tổ dân cư được sắp xếp thành 9 tổ, với hơn 2.700 nhân khẩu. Dù địa bàn rộng hơn, dân cư đông hơn, khối lượng công việc tăng lên, người dân vẫn phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức xây dựng quê hương ngày càng tươi đẹp, văn minh.

“Tôi rất vui mừng khi biết tất cả các tộc họ ở thôn Bồ Bản đều đã ký cam kết xây dựng tộc họ văn hóa, tộc họ không có ma túy. Ông bà dạy dỗ con cháu, tộc họ giữ gìn gia phong, đó là cách giữ bình yên cho thôn từ trong mỗi gia đình, mỗi tộc họ”, ông Trần Cẩm Tú cho hay.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao quà cho thôn Bồ Bản

Thường trực Ban Bí thư cũng biểu dương tinh thần chung sức, đồng lòng của người dân thôn Bồ Bản trong xây dựng cảnh quan và phát triển du lịch cộng đồng. Bà con đã phát quang 2ha khu vực Bàu Thị, xử lý cây mai dương để chuẩn bị trồng sen, hướng đến phát triển du lịch sinh thái.

Đồng thời gửi lời cảm ơn các gia đình tại thôn đã hiến đất làm đường. Đây là minh chứng cho tinh thần cách mạng, tinh thần đoàn kết và sự đồng lòng, đồng thuận giữa ý Đảng, lòng dân tại địa phương.

Thường Trực Ban Bí thư trò chuyện cùng người dân thôn Bồ Bản tại Ngày hội

Để phát huy những truyền thống tốt đẹp, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị chính quyền xã Hòa Vang và toàn thể bà con thôn Bồ Bản tiếp tục giữ gìn, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy hơn nữa tình làng nghĩa xóm, tinh thần tương thân tương ái, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, không để bất cứ gia đình, cá nhân nào bị bỏ lại phía sau.

Đồng thời, nâng cao chất lượng cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; gắn việc xây dựng gia đình văn hóa, tộc họ văn hóa với những việc làm cụ thể, thiết thực, các chương trình bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp, an toàn. Cùng với đó là bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, giữ gìn bản sắc, cốt cách làng quê.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cần thực hiện tốt vai trò tập hợp, phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; phát huy hoạt động giám sát, kịp thời biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Chính quyền cần thường xuyên lắng nghe ý kiến nhân dân, giải quyết công việc kịp thời, đúng thẩm quyền, công khai, minh bạch, góp phần củng cố niềm tin và sự đồng thuận xã hội.

“Đảng, Nhà nước luôn xác định dân là gốc, nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới và phát triển đất nước”, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao quà của Đảng, Nhà nước cho nhân dân thôn Bồ Bản

Phó Trưởng ban Thường trực, Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Trung Dũng và Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy trao quà cho các hộ dân

Người dân thôn Bồ Bản vui trong Ngày hội

Hội trại Đại đoàn kết toàn dân tộc với chủ đề “Về chung một nhà”

Đây là hoạt động tạo không khí vui tươi, phấn khởi, góp phần tăng cường giao lưu, gắn kết tình làng nghĩa xóm trong cộng đồng dân cư