Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự Ngày hội Đại đoàn kết tại Đà Nẵng

Sáng 5/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã về dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam, chung vui cùng nhân dân thôn Bồ Bản (xã Hòa Vang, TP. Đà Nẵng).

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã về dự và chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với bà con nhân dân thôn Bồ Bản (xã Hòa Vang, TP. Đà Nẵng).

Phát biểu tại Ngày hội, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cho biết, Ngày hội năm nay diễn ra trong không khí cả nước đang chào mừng Ngày truyền thống của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (nay là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam) (18/11/1930 - 18/11/2026) và Ngày Văn hóa Việt Nam, ngày 24/11.

Dẫn lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất năm 1946: “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”, Thường trực Ban Bí thư khẳng định đoàn kết và văn hóa luôn đi cùng nhau, có văn hóa thì tình làng nghĩa xóm, thôn bản gắn kết bền chặt, có đoàn kết thì nếp làng, hồn quê mới được giữ gìn lâu dài.

“Việc kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam trong không khí Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc là một nét đẹp có ý nghĩa sâu sắc và khẳng định văn hóa nuôi dưỡng tinh thần đoàn kết; đại đoàn kết chính là nuôi dưỡng môi trường để bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và sự phát triển bền vững của đất nước”, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nói.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thôn Bồ Bản.

Bày tỏ vui mừng về những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hòa Vang nói chung đã đạt được trong thời gian qua, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú biểu dương và đánh giá cao những kết quả đó.

Đặc biệt là ghi nhận và trân trọng những kết quả nổi bật mà Chi bộ, Ban nhân dân, Ban công tác mặt trận và bà con nhân dân thôn Bồ Bản đã thực hiện. Như hoàn thành sắp xếp tổ, thôn trong tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng của người dân; các tộc họ phát huy vai trò trong gìn giữ văn hóa, gìn giữ gia phong, giữ bình yên cho thôn, làng; tinh thần đồng lòng trong phát triển kinh tế.

“Nhân dịp này, chúng tôi cũng xin trân trọng cảm ơn những gia đình đã tự nguyện hiến đất để mở đường vào đình thôn Bồ Bản, đường từ miếu Ông đến Bồ Bản với nhà nông tấc đất là tấc vàng, bà con hiến đất là hiến tất cả tấm lòng cho quê hương”, Thường trực Ban Bí thư nói và khẳng định: "Đó là minh chứng cho tinh thần cách mạng, cho tinh thần đoàn kết và sự đồng thuận giữa ý Đảng, lòng dân tại thôn Bồ Bản chúng ta".

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tặng quà cho chính quyền xã Hòa Vang.

Để tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp và hiện thực hóa mục tiêu xây dựng thôn văn hóa đặc trưng Bồ Bản, cũng như khát vọng vươn lên của xã Hòa Vang, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc xã Hòa Vang và toàn thể bà con thôn Bồ Bản thực hiện tốt 4 nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, tiếp tục giữ gìn và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy hơn nữa tình làng nghĩa xóm, tinh thần tương thân tương ái, hỗ trợ nhau trong phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng, giảm nghèo bền vững và không để bất cứ gia đình nào, cá nhân nào bị bỏ lại phía sau.

Thứ hai, nâng cao chất lượng cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, gắn với xây dựng gia đình văn hóa, tộc họ văn hóa với những việc làm cụ thể, thiết thực và giữ gìn an ninh trật tự xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp, an toàn.

Thứ ba, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, giữ gìn bản sắc, cốt cách làng quê, bảo vệ kiến trúc và không gian tâm linh của đình làng Bồ Bản, tích cực trao truyền nghệ thuật bài chòi và các giá trị truyền thống cho thế hệ trẻ, gắn bảo tồn văn hóa với phát triển du lịch sinh thái và du lịch cộng đồng.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tặng quà cho các gia đình tiêu biểu xã Hòa Vang.

Thứ tư, nâng cao hiệu quả phát triển dân chủ cơ sở, tạo điều kiện thuận lợi nhất để nhân dân được biết, được bàn, được làm, được giám sát và trực tiếp thụ hưởng kết quả phát triển của quê hương.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội cần phải thực hiện tốt vai trò tập hợp, phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, phát huy hoạt động giám sát, kịp thời biểu dương những tập thể, những cá nhân tiêu biểu.

Chính quyền cần thường xuyên lắng nghe ý kiến của nhân dân, giải quyết công việc kịp thời, đúng thẩm quyền, công khai minh bạch, góp phần củng cố niềm tin và tăng cường đồng thuận xã hội.

"Đảng, Nhà nước luôn xác định dân là gốc, nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới và phát triển đất nước. Với truyền thống lịch sử vẻ vang, sự đồng lòng của bà con và sự vào cuộc quyết liệt của toàn hệ thống chính trị, tôi tin tưởng sâu sắc rằng thôn Bồ Bản sẽ phát triển ngày càng giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình và trở thành một hình mẫu sáng về khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc”, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú bày tỏ.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tham quan các gian hàng giới thiệu sản phẩm Hòa Vang trong khuôn khổ Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thôn Bồ Bản.

Sau sắp xếp, thôn Bồ Bản có 9 tổ dân cư với hơn 2.700 nhân khẩu. Phát huy vai trò của các tộc, họ, tất cả các tộc, họ tại thôn đều ký cam kết xây dựng tộc họ văn hóa, tộc họ không có ma túy.

Các hoạt động trao truyền văn hóa như dạy hát bài chòi, các phong trào hoạt động đoàn thể được duy trì đều đặn.

Thôn Bồ Bản cũng là điển hình tại TP. Đà Nẵng trong công tác dân vận, người dân đồng lòng ủng hộ hiến đất mở rộng đường sá để tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế quê hương.

Sáng cùng ngày, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đợt 7/11/2026 cho đảng viên Phan Thị Truy, thuộc Chi bộ An Nhơn 1, Đảng bộ phường An Hải, TP. Đà Nẵng.Bà Phan Thị Truy tham gia cách mạng từ tháng 11/1944, từng đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ trong công tác thanh niên, phụ nữ, dân vận và đấu tranh chính trị. Từ tháng 1/1958, bà bị địch bắt giam. Tháng 5/1964, sau khi ra tù bà tiếp tục hoạt động, đảm nhiệm nhiệm vụ tại Khu 5.Tháng 6/1976, sau khi nghỉ hưu, bà tiếp tục tham gia công tác địa phương trên các lĩnh vực Mặt trận, phụ nữ, chữ thập đỏ, công tác chi bộ và hoạt động liên lạc tù yêu nước.Tại buổi lễ, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chúc mừng đảng viên Phan Thị Truy đón nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, đồng thời, trân trọng ghi nhận những đóng góp của bà đối với sự nghiệp cách mạng. Thường trực Ban Bí thư chúc bà mạnh khỏe, tiếp tục là tấm gương sáng, niềm tự hào để con cháu, các đảng viên nơi sinh sống noi theo, tích cực phấn đấu, góp phần xây dựng TP. Đà Nẵng ngày càng giàu mạnh.