Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc tại Đà Nẵng

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các đại biểu dự Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc tại xã Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các đại biểu dự Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc tại xã Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc tại xã Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tặng quà cho các gia đình tiêu biểu tại xã Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tặng quà cho chính quyền xã Hòa Vang. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Nhân dân xã Hòa Vang dự Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Nhân dân xã Hòa Vang dự Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Nhân dân xã Hòa Vang dự Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tham quan các gian trưng bày sản phẩm của xã Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thăm khu ẩm thực của nhân dân xã Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thăm khu vực diễn ra các trò chơi dân gian tại Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc tại xã Hoà Vang. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thăm khu vực diễn ra các trò chơi dân gian tại Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc tại xã Hoà Vang. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)