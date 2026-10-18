Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự Lễ trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Sáu

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tới dự Lễ trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 6, năm 2026 - Ảnh: TTXVN

Tham dự Lễ trao giải có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương; Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Phạm Gia Túc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Đoàn Minh Huấn, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành địa phương…

Tại buổi lễ, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và đồng chí Bùi Thị Minh Hoài trao 12 giải A cho các tác giả, nhóm tác giả.

Các đồng chí: Nguyễn Duy Ngọc, Trịnh Văn Quyết, Phạm Gia Túc, Nguyễn Trọng Nghĩa đã trao 22 giải B cho các tác giả và nhóm tác giả.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trao 39 giải C cho các tác giả và nhóm tác giả.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương và đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trao Giải A cho các tác giả, nhóm tác giả - Ảnh: TTXVN

Ban Chỉ đạo Cuộc thi trao tặng Bằng khen cho 16 tập thể có thành tích xuất sắc; 74 giải Khuyến khích và 18 giải Triển vọng. Ban Tổ chức ghi nhận đặc biệt đối với tác giả cao tuổi nhất là ông Nguyễn Đình Khải, sinh năm 1939, là đảng viên Chi bộ phường Thanh Xuân Trung, thành phố Hà Nội, có tác phẩm dự thi thể loại Tạp chí. Tác giả nhỏ tuổi nhất là các em Đinh Trang Anh, Đỗ Danh Việt Đức, sinh năm 2012, là học sinh trường Trung học cơ sở Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường An Biên, thành phố Hải Phòng, có tác phẩm dự thi thể loại video clip.

Tại buổi lễ, thay mặt Ban Chỉ đạo cuộc thi, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho biết, cuộc thi năm nay đã thu hút 905.681 tác phẩm, tăng 67,17% so với năm 2025, nhiều nhất từ trước đến nay. Chất lượng tác phẩm ngày càng được nâng cao, thể hiện được lập luận sắc bén, tính chiến đấu, dẫn chứng thuyết phục, bám sát được thực tiễn sinh động của đất nước. Tác giả thuộc nhiều tầng lớp, đến từ mọi miền của Tổ quốc, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, kể cả sự tham gia của tác giả là người nước ngoài. Điều đó cho thấy bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đã được thành nhu cầu tự thân, việc làm thường xuyên của mọi tổ chức đảng, đảng viên và sự tham gia của đông đảo các tầng lớp nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trao Giải B cho các tác giả, nhóm tác giả - Ảnh: TTXVN

Theo đồng chí Đoàn Minh Huấn, mỗi tác phẩm dự thi là một tiếng nói khẳng định niềm tin, lý tưởng cách mạng, mỗi tác giả là một chiến sĩ trên trận địa đấu tranh tư tưởng lý luận, góp phần bảo vệ chân lý, lẽ phải, lan tỏa cái đúng, cái mới, cái đẹp và tính chính nghĩa trong xã hội, đồng thời chủ động đấu tranh, phê phán, phản bác những quan điểm, tư tưởng và hành động sai trái, thù địch, phản động, đi ngược lại sự nghiệp cách mạng của Đảng, lợi ích của quốc gia, dân tộc, gây phương hại đến quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân, cản trở các xu hướng tiến bộ xã hội.

Lễ trao giải diễn ra năm nay, năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng với những quyết sách lớn nhằm hiện thực hóa hai mục tiêu chiến lược 100 năm. Cụ thể hóa tinh thần đó, ngày 22 tháng 8 năm 2026, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 25-NQ/TW về "Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới", khẳng định ý chí, vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác tư tưởng, trong đó bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là một nội dung cốt lõi. Đây là yêu cầu cấp thiết trong kỷ nguyên mới của đất nước được triển khai ở tầm chiến lược, thông qua nhiều phương thức khác nhau, trong đó cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là một hoạt động cơ bản.

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ và Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam trao Giải B cho các tác giả, nhóm tác giả - Ảnh: TTXVN

Ban Tổ chức trao giải cho các tác tập thể có thành tích xuất sắc - Ảnh: TTXVN

Đồng chí nhấn mạnh, bối cảnh hiện nay đang xen thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức, các thế lực thù địch phản động, cơ hội chính trị ra sức lợi dụng công nghệ mới, nền tảng số và thuật toán để chống phá quyết liệt. Vì vậy, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ cơ bản, sống còn nhằm khẳng định giá trị bền vững, sức sống của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý luận về đường lối đổi mới của Đảng, bảo vệ chân lý, lẽ phải, phê phán và đấu tranh loại bỏ những quan điểm và hành động sai trái, thù địch, phản động, củng cố thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội, nâng cao sức đề kháng trước mọi âm mưu chống phá.

Với tinh thần đó, thay mặt Ban Chỉ đạo cuộc thi, đồng chí Đoàn Minh Huấn trân trọng phát động cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 7, năm 2027.

Đại diện tác giả lớn tuổi và nhỏ tuổi nhất nhận Giấy chứng nhận Cuộc thi - Ảnh: TTXVN

Ban Chỉ đạo đề nghị các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, Ban Chỉ đạo 35 các cấp, các ban, bộ, ngành, địa phương tiếp tục hưởng ứng bằng những cách làm sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, đồng thời trân trọng kêu gọi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên, đồng bào trong và ngoài nước cùng bạn bè quốc tế tích cực tham gia.