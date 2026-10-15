Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì Tiệc chiêu đãi Thường trực Ban Bí thư Lào

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 15/10, Trung Quốc và Triều Tiên tổ chức lễ khai trương cầu Áp Lục mới nối thành phố Đan Đông, tỉnh Liêu Ninh của Trung Quốc, với thành phố Tân Nghĩa Châu, tỉnh Bắc Pyongan của Triều Tiên. Công trình được kỳ vọng tăng cường kết nối giao thông đường bộ và tạo thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa giữa hai nước sau khoảng 12 năm trì hoãn.