Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì Tiệc chiêu đãi Thường trực Ban Bí thư Lào
Trưa 15/10/2026, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chủ trì Tiệc chiêu đãi đồng chí Vilay Lakhamphong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào thăm chính thức Việt Nam.
Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/thuong-truc-ban-bi-thu-tran-cam-tu-chu-tri-tiec-chieu-dai-thuong-truc-ban-bi-thu-lao-post1142127.vnp