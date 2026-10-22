Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì sơ kết một năm thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW

Tại cuộc làm việc, thay mặt cơ quan chủ trì triển khai thực hiện Nghị quyết số 72, đồng chí Đào Hồng Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế đã báo cáo sơ kết thực hiện. Sau khi triển khai, nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống, tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức, huy động nguồn lực và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Sau khi các đại biểu thảo luận, phát biểu kết luận, đồng chí Thường trực Ban Bí thư đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của Bộ Y tế cũng như các cơ quan, bộ, ban, ngành, địa phương trong việc tham mưu, tổ chức quán triệt và triển khai Nghị quyết. Theo đồng chí, kết quả bước đầu rất tích cực, đáng ghi nhận và có chuyển biến thực chất trên tất cả các mục tiêu đề ra.

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư cho biết, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặc biệt quan tâm, đã chỉ đạo rất quyết liệt: Phải khắc phục bằng được tình trạng chủ trương thì đúng nhưng triển khai thực hiện không hiệu quả. Tập trung hoàn thiện các nội dung phải triển khai ngay trong năm đầu thực hiện Nghị quyết, bảo đảm tiến độ và chất lượng, phải để nhân dân và xã hội thấy rõ được, giám sát được những thay đổi mang tính đột phá của Nghị quyết quan trọng này. Phải lấy kết quả thực chất đối với người dân làm thước đo thực hiện Nghị quyết.

Triển khai Nghị quyết số 72 cần đặt trong tổng thể, xuyên suốt, đồng bộ với triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các Kết luận Hội nghị Trung ương, Nghị quyết chuyên đề của Bộ Chính trị, cũng như sự chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu. Ảnh: TTXVN

Đồng chí Trần Cẩm Tú nêu rõ yêu cầu về chuyển mạnh từ tư duy "chữa bệnh" sang tư duy "chăm sóc và quản lý sức khỏe suốt đời". Các mục tiêu về sức khỏe phải được đưa vào chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của từng ngành, từng địa phương; phải xác định rõ trách nhiệm của các cấp, các ngành, trách nhiệm của người đứng đầu các địa phương, đơn vị. “Tinh thần là khi triển khai thực hiện các nghị quyết phải gắn với trách nhiệm người đứng đầu địa phương, đơn vị”, đồng chí lưu ý. Cùng với đó, tập trung giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu thuốc, vaccine, vật tư y tế.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú giao Bộ Tài chính khẩn trương hoàn thiện cơ chế mua sắm tập trung cấp quốc gia và đàm phán giá thuốc; ban hành hướng dẫn rõ ràng về việc trích lập, sử dụng quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp tại các cơ sở y tế công lập, bảo đảm tính công khai, minh bạch. Sửa đổi toàn diện cơ chế tự chủ tài chính bệnh viện: Chấm dứt tình trạng "tự chủ nửa vời" hoặc ép các bệnh viện tuyến dưới tự chủ tài chính chi thường xuyên khi chưa đủ điều kiện, dẫn đến nguy cơ tận thu hoặc lạm dụng dịch vụ y tế. Nhấn mạnh tính cấp thiết của hoàn thiện cơ chế này, đồng chí đề nghị trong quý IV-2026, Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo Bộ Y tế, Bộ Tài chính cùng phối hợp thực hiện.

Về nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở, đồng chí nhấn mạnh đây là vấn đề lớn, đồng thời đề nghị Bộ Y tế phối hợp với các bộ, ngành, địa phương rà soát lại toàn bộ mô hình tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị và cơ chế tài chính của trạm y tế, xác định rõ cái gì phải làm ngay, cái gì làm theo lộ trình; đồng thời có cơ chế thu hút, đào tạo, luân phiên và giữ chân nhân lực cho tuyến cơ sở, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn; tập trung đầu tư xây dựng, nâng cấp các trạm y tế cơ sở bảo đảm đúng tiến độ đề ra... Theo Nghị quyết số 72, từ năm 2026, người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm 1 lần.

Tại cuộc họp, Thường trực Ban Bí thư đánh giá cao một số địa phương có cách làm sáng tạo khi huy động được các nhà tài trợ hỗ trợ những thuốc cơ bản cho người dân khi khám bệnh; cho rằng điều này góp phần phát huy tính hiệu quả của chính sách và cần được tổng kết để triển khai nhân rộng.

Thường trực Ban Bí thư đề nghị các tỉnh ủy, thành ủy, hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố phải cam kết bảo đảm tối thiểu 30% ngân sách y tế địa phương dành cho y tế dự phòng và y tế cơ sở theo đúng Nghị quyết số 72. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc cần báo cáo Trung ương xem xét, hỗ trợ, điều tiết.

Về nội dung tiếp tục hoàn thiện thể chế và nâng cao trách nhiệm tổ chức thực hiện, Thường trực Ban Bí thư đề nghị các cơ quan được giao nhiệm vụ phải rà soát toàn bộ chương trình, đề án, dự án, văn bản pháp luật có liên quan; xác định rõ việc nào phải hoàn thành trong năm 2026 và các năm tiếp theo, phải rất cụ thể cho từng năm, từng giai đoạn.

Về nâng cao chất lượng nhân lực y tế, theo đồng chí Thường trực Ban Bí thư, trước mắt cần ưu tiên tập trung nguồn lực cho Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035 cho y tế dự phòng và y tế cơ sở; sau khi hoàn thiện các quy định về chế độ chính sách tiền lương, phụ cấp ưu đãi nghề đặc thù cho cán bộ y tế để giữ chân và thu hút nhân lực, cần đôn đốc triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định đã đề ra ngay trong năm 2026 này. Bộ Y tế phối hợp với Bộ Công an hoàn thành việc tích hợp Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID cho 100% người dân trước ngày 30-6-2027... Trong năm nay, 100% bệnh viện đạt tiêu chuẩn phải hoàn thành liên thông kết quả xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh. Kiên quyết không để tồn tại tình trạng các bệnh viện cố tình "xét nghiệm lại" để thu phí người dân mà không có lý do chuyên môn chính đáng.

Tại cuộc làm việc, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh tầm quan trọng của làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền. Theo đó công tác này cần được thực hiện kiên trì, bài bản, phổ cập lối sống có lợi cho sức khỏe; tăng cường truyền thông sâu rộng về ý nghĩa của việc chủ động phòng bệnh, xây dựng văn hóa sức khỏe và các chính sách an sinh như miễn, giảm viện phí, khám sức khỏe định kỳ, giúp người dân hiểu đúng, thông suốt, ủng hộ và thực hiện hiệu quả cao nhất, mục tiêu cuối cùng là người dân được phòng bệnh tốt hơn, được phát hiện bệnh sớm hơn, được tiếp cận dịch vụ y tế thuận lợi hơn, chi phí hợp lý hơn, tuyến cơ sở mạnh hơn, đội ngũ cán bộ y tế yên tâm công tác hơn và cơ sở điều trị tốt hơn được kết nối dữ liệu và sử dụng hiệu quả hơn.

Thường trực Ban Bí thư đề nghị các cơ quan nhanh chóng chuyển các kết luận, nhiệm vụ thành kế hoạch hành động cụ thể; xác định rõ trách nhiệm, sản phẩm, tiến độ và điều kiện thực hiện để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.