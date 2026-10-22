Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết 72

Sáng 22/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì cuộc làm việc với Đảng ủy Chính phủ và một số bộ, ngành về việc sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết số 72 ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Báo cáo tại cuộc làm việc, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết sau khi triển khai, nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống, tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức, huy động nguồn lực và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Kết luận cuộc làm việc, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú yêu cầu chuyển mạnh từ tư duy “chữa bệnh” sang “chăm sóc và quản lý sức khỏe suốt đời.”

Các mục tiêu về sức khỏe phải được đưa vào chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của từng ngành, từng địa phương; phải xác định rõ trách nhiệm của các cấp, các ngành, trách nhiệm của người đứng đầu các địa phương, đơn vị.

Cùng với đó, tập trung giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu thuốc, vắc xin, vật tư y tế, đề nghị Bộ Y tế trong quý 4/2026 phải ban hành đầy đủ, đồng bộ các Thông tư hướng dẫn về định mức kinh tế-kỹ thuật, phân nhóm gói thầu và khung giá dịch vụ y tế; xóa bỏ triệt để cơ chế "xin-cho" và những quy định chồng chéo gây tâm lý e ngại cho các bệnh viện.

Đồng chí giao Bộ Tài chính khẩn trương hoàn thiện cơ chế mua sắm tập trung cấp quốc gia và đàm phán giá thuốc; ban hành hướng dẫn rõ ràng về việc trích lập, sử dụng quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp tại các cơ sở y tế công lập, bảo đảm tính công khai, minh bạch. Sửa đổi toàn diện cơ chế tự chủ tài chính bệnh viện.

Về nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở, đồng chí đề nghị Bộ Y tế phối hợp với các bộ, ngành, địa phương rà soát lại toàn bộ mô hình tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị và cơ chế tài chính của trạm y tế, xác định rõ cái gì phải làm ngay, cái gì làm theo lộ trình; đồng thời có cơ chế thu hút, đào tạo, luân phiên và giữ chân nhân lực cho tuyến cơ sở, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn; tập trung đầu tư xây dựng, nâng cấp các Trạm y tế cơ sở (510 trạm y tế quân dân y) bảo đảm đúng tiến độ đề ra.

Theo Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị, từ năm 2026, người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm 1 lần. Nhấn mạnh yêu cầu này, đồng chí đề nghị, những tháng cuối năm cần tiếp tục thực hiện tốt công tác này cho những người dân còn lại theo kế hoạch, cố gắng đạt tối đa 100%./.