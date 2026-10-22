Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú: Chấm dứt tình trạng 'tự chủ nửa vời' tại các bệnh viện

Sáng 22/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì cuộc làm việc với Đảng ủy Chính phủ và một số bộ, ngành về việc sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW, ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Tham dự có: Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà; đại diện các cơ quan hữu quan.

Ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chủ trì cuộc làm việc. Ảnh: TTXVN

Chuyển mạnh từ tư duy "chữa bệnh" sang tư duy "chăm sóc và quản lý sức khỏe suốt đời"

Phát biểu tại cuộc làm việc, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của Bộ Y tế cũng như các cơ quan, bộ, ban, ngành, địa phương trong việc tham mưu, tổ chức quán triệt và triển khai Nghị quyết, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cho biết, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặc biệt quan tâm, đã chỉ đạo rất quyết liệt: Phải khắc phục bằng được tình trạng chủ trương thì đúng nhưng triển khai thực hiện không hiệu quả.

Tập trung hoàn thiện các nội dung phải triển khai ngay trong năm đầu thực hiện Nghị quyết, bảo đảm tiến độ và chất lượng, phải để nhân dân và xã hội thấy rõ được, giám sát được những thay đổi mang tính đột phá của Nghị quyết quan trọng này. Phải lấy kết quả thực chất đối với người dân làm thước đo thực hiện Nghị quyết.

Triển khai Nghị quyết số 72 cần đặt trong tổng thể, xuyên suốt, đồng bộ với triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các Kết luận Hội nghị Trung ương, Nghị quyết chuyên đề của Bộ Chính trị, cũng như sự chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.

Ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu. Ảnh: TTXVN

Đề nghị tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện Nghị quyết 72, ông Trần Cẩm Tú nêu rõ yêu cầu về chuyển mạnh từ tư duy "chữa bệnh" sang tư duy "chăm sóc và quản lý sức khỏe suốt đời".

Các mục tiêu về sức khỏe phải được đưa vào chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của từng ngành, từng địa phương; phải xác định rõ trách nhiệm của các cấp, các ngành, trách nhiệm của người đứng đầu các địa phương, đơn vị. “Tinh thần là khi triển khai thực hiện các Nghị quyết phải gắn với trách nhiệm người đứng đầu địa phương, đơn vị”, ông Trần Cẩm Tú lưu ý.

Cùng với đó, tập trung giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu thuốc, vắc xin, vật tư y tế. Thường trực Ban Bí thư đề nghị Bộ Y tế trong quý 4/2026 phải ban hành đầy đủ, đồng bộ các Thông tư hướng dẫn về định mức kinh tế - kỹ thuật, phân nhóm gói thầu và khung giá dịch vụ y tế; xóa bỏ triệt để cơ chế "xin - cho" và những quy định chồng chéo gây tâm lý e ngại cho các bệnh viện.

Đồng thời, sửa đổi toàn diện cơ chế tự chủ tài chính bệnh viện: Chấm dứt tình trạng "tự chủ nửa vời" hoặc ép các bệnh viện tuyến dưới tự chủ tài chính chi thường xuyên khi chưa đủ điều kiện, dẫn đến nguy cơ tận thu hoặc lạm dụng dịch vụ y tế. Nhấn mạnh tính cấp thiết của hoàn thiện cơ chế này, đồng chí đề nghị trong quý 4/2026, Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo Bộ Y tế, Bộ Tài chính cùng phối hợp thực hiện.

Ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu. Ảnh: TTXVN

Đặc biệt quan tâm nâng cấp các trạm y tế xã

Về nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở, Thường trực Ban Bí thư đề nghị Bộ Y tế phối hợp với các bộ, ngành, địa phương rà soát lại toàn bộ mô hình tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị và cơ chế tài chính của trạm y tế, xác định rõ cái gì phải làm ngay, cái gì làm theo lộ trình.

Đồng thời có cơ chế thu hút, đào tạo, luân phiên và giữ chân nhân lực cho tuyến cơ sở, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn; tập trung đầu tư xây dựng, nâng cấp các Trạm y tế cơ sở (510 trạm y tế quân dân y) bảo đảm đúng tiến độ đề ra.

Nêu rõ hiện cả nước có 3.321 xã, phường, ông Trần Cẩm Tú lưu ý đặc biệt quan tâm nâng cấp các trạm y tế xã. Cùng với đó, việc nâng cấp 510 trạm y tế quân dân y theo kế hoạch cần được thực hiện đúng tiến độ, từ đó tạo nền tảng cho y tế quốc gia.

Theo Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị, từ năm 2026, người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm 1 lần. Nhấn mạnh yêu cầu này, Thường trực Ban Bí thư đề nghị, những tháng cuối năm cần tiếp tục thực hiện tốt công tác này cho những người dân còn lại theo kế hoạch, cố gắng đạt tối đa 100%.

“Những gì người dân chờ đợi, người dân cần thì phải làm đến nơi đến chốn. Một số địa phương đạt tỷ lệ chưa cao, đề nghị các đồng chí làm quyết liệt, phải hoàn thành chỉ tiêu, đồng thời phải có tổng kết rút kinh nghiệm để năm 2027 chủ động hơn”, ông Trần Cẩm Tú nhấn mạnh.

Cũng tại cuộc làm việc, Thường trực Ban Bí thư đề nghị, trong năm nay, 100% bệnh viện đạt tiêu chuẩn phải hoàn thành liên thông kết quả xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh. Kiên quyết không để tồn tại tình trạng các Bệnh viện cố tình "xét nghiệm lại" để thu phí người dân mà không có lý do chuyên môn chính đáng.