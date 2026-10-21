Thường trực Ban Bí thư tiếp đoàn TW Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào

Sau 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Đan Mạch đang mở ra chương mới với việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện. Chuyến thăm Đan Mạch của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và bài phát biểu chính sách tại Đại học Copenhagen ngày 19/10 thể hiện tầm nhìn chung về hợp tác dựa trên lòng tin, tri thức, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.