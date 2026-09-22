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Thường trực Ban Bí thư tiếp đoàn cán bộ Đảng Nhân dân Cách mạng Lào

Chiều 22/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, tiếp Đoàn cán bộ cấp Thứ trưởng và tương đương của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Báo VietnamPlus
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Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp Đoàn cán bộ cấp Thứ trưởng và tương đương của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp Đoàn cán bộ cấp Thứ trưởng và tương đương của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại buổi tiếp Đoàn cán bộ cấp Thứ trưởng và tương đương của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại buổi tiếp Đoàn cán bộ cấp Thứ trưởng và tương đương của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại buổi tiếp Đoàn cán bộ cấp Thứ trưởng và tương đương của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại buổi tiếp Đoàn cán bộ cấp Thứ trưởng và tương đương của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại buổi tiếp Đoàn cán bộ cấp Thứ trưởng và tương đương của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại buổi tiếp Đoàn cán bộ cấp Thứ trưởng và tương đương của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp Đoàn cán bộ cấp Thứ trưởng và tương đương của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp Đoàn cán bộ cấp Thứ trưởng và tương đương của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Quang cảnh buổi tiếp. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Quang cảnh buổi tiếp. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Ông Lê Hải Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, báo cáo tại buổi tiếp. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Ông Lê Hải Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, báo cáo tại buổi tiếp. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Các đồng chí cán bộ cấp Thứ trưởng và tương đương của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào tại buổi tiếp. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Các đồng chí cán bộ cấp Thứ trưởng và tương đương của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào tại buổi tiếp. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Các đồng chí cán bộ cấp Thứ trưởng và tương đương của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào tại buổi tiếp. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Các đồng chí cán bộ cấp Thứ trưởng và tương đương của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào tại buổi tiếp. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Các đồng chí cán bộ cấp Thứ trưởng và tương đương của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào tại buổi tiếp. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Các đồng chí cán bộ cấp Thứ trưởng và tương đương của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào tại buổi tiếp. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và đại biểu cùng Đoàn cán bộ cấp Thứ trưởng và tương đương của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào chụp ảnh chung. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và đại biểu cùng Đoàn cán bộ cấp Thứ trưởng và tương đương của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào chụp ảnh chung. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và đại biểu cùng Đoàn cán bộ cấp Thứ trưởng và tương đương của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào chụp ảnh chung. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN) ​

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và đại biểu cùng Đoàn cán bộ cấp Thứ trưởng và tương đương của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào chụp ảnh chung. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN) ​

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/thuong-truc-ban-bi-thu-tiep-doan-can-bo-dang-nhan-dan-cach-mang-lao-post1137714.vnp