Thường trực Ban Bí thư lưu ý việc khám sàng lọc, khám sức khỏe định kỳ

Kiểm soát chặt giá hàng thiết yếu, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô

Thảo luận tại Tổ về kết quả phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2026 và kế hoạch năm 2027 sáng 18/10, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đánh giá, trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động, kinh tế Việt Nam vẫn đạt mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ.

Kinh tế vĩ mô được giữ vững, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm. Đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện, các chính sách an sinh xã hội được quan tâm trên nhiều lĩnh vực.

Quang cảnh phiên thảo luận tại Tổ 5. Ảnh: Phạm Thắng

Theo đồng chí Trần Cẩm Tú, kết quả này có sự đóng góp của cả hệ thống chính trị, người dân và cộng đồng doanh nghiệp, trong đó có vai trò quan trọng của Quốc hội trong tháo gỡ kịp thời các điểm nghẽn thể chế. Tinh thần sửa đổi, hoàn thiện chính sách quyết liệt, với yêu cầu “vướng ở đâu tháo gỡ ngay ở đó”, đã góp phần tạo động lực cho tăng trưởng.

Về mục tiêu tăng trưởng trên 10%, Thường trực Ban Bí thư lưu ý, để hoàn thành kế hoạch, những tháng cuối năm cần đạt mức tăng trưởng trên 12%. Tuy nhiên, trong 9 tháng đầu năm, mới có 12/34 địa phương đạt mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) từ hai con số.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu. Ảnh: Phạm Thắng

Đồng chí Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, tăng trưởng phải đi đôi với kiểm soát lạm phát dưới 4,5%. Nếu giá cả leo thang, đời sống người dân sẽ gặp khó khăn, làm giảm ý nghĩa của kết quả tăng trưởng. Vì vậy, cần rà soát, kiểm soát chặt chẽ giá các mặt hàng thiết yếu như xăng dầu, điện, nước, không để áp lực giá cả ảnh hưởng đến đời sống nhân dân.

Đối với đầu tư công, Thường trực Ban Bí thư đề nghị Bộ Tài chính báo cáo chính xác số vốn đã tạm ứng nhưng chưa triển khai thực hiện; đồng thời chủ động điều chỉnh, chuyển vốn từ các chương trình, dự án chậm tiến độ sang những dự án có khả năng thực hiện tốt hơn.

Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng “cài cắm” chính sách

Đề cập đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, đồng chí Trần Cẩm Tú cho biết Trung ương và Chính phủ đang nỗ lực chỉ đạo giảm lãi suất cho vay, tạo điều kiện để doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ, tiếp cận nguồn vốn. Bên cạnh đó, dù thu ngân sách nhà nước đạt kết quả cao, số thu quý III có dấu hiệu chững lại, cần được Bộ Tài chính phân tích rõ nguyên nhân.

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh yêu cầu nuôi dưỡng, phát triển nguồn thu nội địa từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, bởi đây là nguồn thu bền vững lâu dài. Kinh tế tư nhân có vai trò quan trọng trong tạo việc làm, thu nhập và huy động nguồn lực đầu tư. Do đó, cần khẩn trương ban hành, triển khai các chính sách tháo gỡ khó khăn về đất đai và nguồn vốn cho doanh nghiệp, tránh tình trạng “nói rất hay nhưng làm không được”.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu. Ảnh: Phạm Thắng

Về y tế, đồng chí Trần Cẩm Tú lưu ý việc khám sàng lọc ban đầu và khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân tại một số địa phương chưa được triển khai đồng đều. Đây là nhiệm vụ cần thiết, giúp phát hiện sớm bệnh tật, nhất là các bệnh nền.

Các địa phương cần học tập mô hình tổ chức hiệu quả, ứng dụng định danh điện tử để thông báo đến từng người dân, đưa thiết bị y tế về tận xã, phường phục vụ khám sức khỏe.

Thường trực Ban Bí thư cũng đề nghị tiếp tục thực hiện hiệu quả “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”. Trong quý IV/2026, cần tập trung hoàn thành Đề án vị trí việc làm, giao biên chế và xây dựng chính sách tiền lương, phụ cấp rõ ràng, bảo đảm triển khai từ đầu năm 2027.

Các đại biểu tham dự thảo luận tại Tổ 5. Ảnh: Phạm Thắng

Đối với quốc phòng, an ninh và đối ngoại, cần tiếp tục hoàn thiện các chiến lược liên quan, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh, gọn, mạnh; hoàn thành chương trình đối ngoại năm 2026 và chuẩn bị tốt cho năm 2027, đặc biệt là Tuần lễ cấp cao APEC 2027 tại Phú Quốc.

Nhấn mạnh yêu cầu tự chủ chiến lược trong công tác lập pháp, đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị Quốc hội nâng cao chất lượng xây dựng chính sách, pháp luật, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng “cài cắm” chính sách hoặc tạo kẽ hở để các thế lực thù địch lợi dụng, tác động đến chính sách, pháp luật của đất nước.