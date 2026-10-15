Thường trực Ban Bí thư Lào đến đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ

Đồng chí Vilay Lakhamphong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào cùng đoàn đại biểu đến đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Đồng chí Vilay Lakhamphong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Đồng chí Vilay Lakhamphong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào cùng đoàn đại biểu đến đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Đồng chí Vilay Lakhamphong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào cùng đoàn đại biểu đến đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Đồng chí Vilay Lakhamphong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào cùng đoàn đại biểu đặt vòng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Đồng chí Vilay Lakhamphong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đặt vòng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Đồng chí Vilay Lakhamphong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Đồng chí Vilay Lakhamphong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)