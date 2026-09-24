Thường trực Ban Bí thư: Kiên quyết không xử lý văn bản giấy đối với các quy trình đã điện tử hóa

Sáng 24/9, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú – Trưởng Ban Chỉ đạo chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng (Ban Chỉ đạo) chủ trì phiên họp lần thứ 5 của Ban Chỉ đạo, đánh giá kết quả quý III và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2026.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại phiên họp. Ảnh: PV.

Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến thảo luận, kết luận phiên họp, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị quán triệt nghiêm chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong triển khai các nhiệm vụ, phải chuyển mạnh từ tư duy “hoàn thành đầu việc” sang “tạo ra sản phẩm, kết quả và giá trị thực tiễn”.

Ban Chỉ đạo thống nhất nguyên tắc: nhiệm vụ chỉ được xác nhận hoàn thành khi có sản phẩm vận hành, dữ liệu kiểm chứng, người dùng thực tế, hiệu quả đo đếm được và bảo đảm đầy đủ điều kiện an toàn, an ninh thông tin; không xác nhận hoàn thành nếu mới dừng ở dự thảo, cài đặt, tập huấn hoặc báo cáo tỷ lệ tiến độ.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại phiên họp. Ảnh: PV.

Yêu cầu tăng cường kỷ luật thực thi, Thường trực Ban Bí thư nêu rõ, người đứng đầu phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và trực tiếp chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng và kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số của cơ quan, địa phương.

Các cơ quan, đơn vị cụ thể hoá thành nhiệm vụ chi tiết, giao rõ việc, rõ người, rõ tiến độ và rõ kết quả đo đếm được; cập nhật đầy đủ sản phẩm, minh chứng trên Hệ thống theo dõi.

Cán bộ, đảng viên thường xuyên sử dụng các phần mềm, tiện ích số phục vụ công việc, kiên quyết không xử lý văn bản giấy đối với các quy trình đã điện tử hóa.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số là một trong những tiêu chí để đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên; đồng thời gắn với cơ chế xem xét, xử lý trách nhiệm đối với những trường hợp để chậm trễ, không hoàn thành nhiệm vụ.

Theo Thường trực Ban Bí thư, cần bám sát các kết luận, kế hoạch của Ban Chỉ đạo để giải quyết dứt điểm các nhiệm vụ còn chậm, muộn. Đặc biệt, phải hoàn thành 4 nhiệm vụ trước ngày 30/9/2026: Ban hành Khung kiến trúc số của cơ quan đảng; Phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án; Ban hành đầy đủ quy trình nghiệp vụ lõi, không để ảnh hưởng đến tiến độ chung; Hoàn thành khắc phục các lỗ hổng về bảo mật. Đây là các nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, phải tập trung mọi nguồn lực, giải quyết dứt điểm.

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: PV.

Thường trực Ban Bí thư yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải thiết lập cơ chế quản trị chất lượng dữ liệu, công bố định kỳ tỷ lệ dùng, thiếu, chậm đồng bộ và trách nhiệm của đơn vị tạo lập dữ liệu; kiên quyết khắc phục tình trạng cấp tài khoản nhưng không sử dụng, dùng song song bản giấy và điện tử kéo dài, hoặc phần mềm có chức năng nhưng không đáp ứng quy trình thực tế.

Văn phòng Trung ương Đảng, các ban đảng, các cơ quan, đơn vị, các nhà thầu cần phối hợp rất chặt chẽ, tập trung khắc phục triệt để những vấn đề vướng mắc kỹ thuật mang tính hệ thống của các nền tảng, ứng dụng số. Đối với các phần mềm đang triển khai, thường xuyên ghi nhận ý kiến phản hồi người dùng để cập nhật, vá lỗi, tối ưu hóa hướng tới “dễ dùng, dễ thao tác và ai cũng làm được”.