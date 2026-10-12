Thường trực Ban Bí thư: Không để bất cập của bộ máy thành gánh nặng cho dân

Sáng 12/10, tại TP Đà Nẵng, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố tiếp xúc cử tri các phường Hải Châu, Hòa Cường, Thanh Khê, An Hải và Sơn Trà trước Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa 16.

Tại buổi tiếp xúc, Thường trực Ban Bí thư dành thời gian trao đổi về hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp sau sắp xếp tổ chức bộ máy; tình trạng thiếu sách giáo khoa; phát triển kinh tế - xã hội...

Giải quyết thủ tục hành chính phải hướng đến sự thuận tiện cho người dân

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, việc sắp xếp tổ chức bộ máy không chỉ nhằm giảm đầu mối, số lượng cơ quan mà quan trọng hơn là xây dựng nền hành chính gần dân, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phục vụ người dân tốt hơn.

Ông yêu cầu Đà Nẵng tiếp tục rà soát những khó khăn, vướng mắc trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Những nội dung đã rõ, đủ điều kiện cần triển khai ngay. Các vấn đề còn bất cập phải được tổng hợp, báo cáo để có giải pháp tháo gỡ.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao đổi với cử tri

Đặc biệt, việc giải quyết thủ tục hành chính phải hướng đến sự thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp.

“Việc gì có thể giao cho cơ sở được thì phải để cơ sở quyết, tuyệt đối được phải bắt người dân đi lại nhiều nơi, mất nhiều thời gian”, ông Trần Cẩm Tú nhấn mạnh.

Thường trực Ban Bí thư đề nghị thành phố rà soát những địa bàn có khối lượng công việc lớn, tính chất phức tạp để bố trí đủ cán bộ chuyên môn, bảo đảm kinh phí và các điều kiện cần thiết cho chính quyền cơ sở hoạt động.

Việc phân cấp, phân quyền phải đi đôi với bố trí nhân lực, nguồn lực và xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, từng cấp chính quyền. Đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền địa phương, cán bộ phải chủ động giải quyết, không né tránh. Những vướng mắc vượt thẩm quyền hoặc xuất phát từ quy định chưa phù hợp cần được kịp thời tổng hợp, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, tháo gỡ.

“Không để những bất cập của bộ máy trở thành gánh nặng của người dân, doanh nghiệp”, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh.

Bên cạnh cải cách hành chính, ông Trần Cẩm Tú đề nghị Đà Nẵng tiếp tục quan tâm đầu tư cho giáo dục, y tế, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và an sinh xã hội.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố tiếp xúc cử tri các phường Hải Châu, Hòa Cường, Thanh Khê, An Hải và Sơn Trà.

Theo ông, phát triển kinh tế phải gắn với bảo vệ môi trường, bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao mức sống của người dân. Tăng trưởng chỉ thực sự có ý nghĩa khi người dân được thụ hưởng thành quả phát triển thông qua thu nhập, điều kiện học tập, chăm sóc sức khỏe và môi trường sống...

Kiểm tra toàn diện công tác dạy và học

Đề cập lĩnh vực giáo dục, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cho biết, cử tri rất bức xúc trước những hạn chế, thậm chí yếu kém trong công tác dạy và học.

Theo ông, Bộ Chính trị đã quyết định thành lập đoàn kiểm tra toàn diện công tác dạy và học tại Bộ GD-ĐT và Đảng ủy Bộ GD-ĐT, trong đó có các nội dung về chương trình, sách vở, công tác dạy và học, đội ngũ, quản lý và tổ chức bộ máy.

Thường trực Ban Bí thư cho biết những vấn đề này sẽ được kiểm tra, điều tra, xem xét, làm rõ và xử lý nghiêm; từ đó có sự điều chỉnh, chấn chỉnh để cử tri yên tâm.

Tại buổi tiếp xúc, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang cho biết, sau hơn một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, mô hình cơ bản đi vào ổn định. Tuy nhiên, tại một số nơi, việc giải quyết công việc cho người dân vẫn còn chậm; cán bộ cơ sở phải tiếp nhận thêm nhiệm vụ mới trong khi điều kiện làm việc chưa đáp ứng yêu cầu.

Thành phố sẽ tiếp tục rà soát, bổ sung cán bộ, trang thiết bị, kinh phí và hướng dẫn nghiệp vụ cho cấp xã, phường. Những thủ tục còn rườm rà, trải qua nhiều khâu trung gian sẽ được tiếp tục đơn giản hóa, không để người dân phải đi lại nhiều lần hoặc lên cấp thành phố giải quyết những vấn đề đã phân cấp cho cơ sở.