Thường trực Ban Bí thư: Giữ bình yên thôn xóm bắt đầu từ mỗi gia đình

Ngày 5/11, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với các hoạt động kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam, diễn ra tại thôn Bồ Bản, xã Hòa Vang, TP Đà Nẵng.

Phát biểu tại ngày hội, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, đoàn kết và văn hóa luôn song hành. Có văn hóa thì tình làng nghĩa xóm, thôn bản, láng giềng mới bền chặt; có đoàn kết thì nếp làng, hồn quê mới được gìn giữ lâu dài.

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh Ngày hội năm nay có ý nghĩa rất đặc biệt, chúng ta hướng tới kỷ niệm 96 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2026) và Ngày Văn hóa Việt Nam ngày 24/11. Ngày này của năm 1946, tại Hội nghị văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, Bác Hồ đã căn dặn "Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi". Đoàn kết và văn hóa luôn đi cùng nhau, có văn hóa thì tình làng nghĩa xóm, thôn bản, láng giềng mới được bền chặt, có đoàn kết, tình nghĩa làng, hồn quê mới được giữ gìn lâu dài.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại ngày hội

Ông Trần Cẩm Tú biểu dương, đánh giá cao những kết quả xã Hòa Vang đạt được. Trong đó, kinh tế phát triển nhanh hơn, văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng lên.

Phát huy tình làng nghĩa xóm, tinh thần tương thân tương ái, đoàn kết

Theo Thường trực Ban Bí thư, Bồ Bản là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng, có đình làng là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia, có gia phong của các tộc họ và tình làng nghĩa xóm đậm đà. Bà con nơi đây luôn đoàn kết, chung sức đồng lòng xây dựng quê hương.

“Tôi rất vui mừng khi biết tất cả các tộc họ ở thôn Bồ Bản đều đã ký cam kết xây dựng tộc họ văn hóa, tộc họ không có ma túy. Ông bà dạy dỗ con cháu, tộc họ giữ gìn gia phong, đó là cách giữ bình yên cho thôn từ trong mỗi gia đình”, ông Trần Cẩm Tú cho hay.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao quà cho thôn Bồ Bản

Thường trực Ban Bí thư cũng biểu dương tinh thần chung sức, đồng lòng của người dân thôn Bồ Bản trong xây dựng cảnh quan và phát triển du lịch cộng đồng. Bà con đã phát quang 2ha khu vực Bàu Thị, xử lý cây mai dương để chuẩn bị trồng sen, hướng đến phát triển du lịch sinh thái.

Ông Trần Cẩm Tú gửi lời cảm ơn các gia đình tại thôn đã hiến đất làm đường. Đây là minh chứng cho tinh thần cách mạng, tinh thần đoàn kết và sự đồng lòng, đồng thuận giữa ý Đảng, lòng dân tại địa phương.

Để phát huy những truyền thống tốt đẹp, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị chính quyền xã Hòa Vang và toàn thể bà con thôn Bồ Bản tiếp tục giữ gìn, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy hơn nữa tình làng nghĩa xóm, tinh thần tương thân tương ái, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, không để bất cứ gia đình, cá nhân nào bị bỏ lại phía sau.

Đồng thời, nâng cao chất lượng cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; gắn việc xây dựng gia đình văn hóa, tộc họ văn hóa với những việc làm cụ thể, thiết thực, các chương trình bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp, an toàn. Cùng với đó là bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, giữ gìn bản sắc, cốt cách làng quê.

Thường Trực Ban Bí thư trò chuyện cùng người dân thôn Bồ Bản

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cần thực hiện tốt vai trò tập hợp, phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; phát huy hoạt động giám sát, kịp thời biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Chính quyền cần thường xuyên lắng nghe ý kiến nhân dân, giải quyết công việc kịp thời, đúng thẩm quyền, công khai, minh bạch, góp phần củng cố niềm tin và sự đồng thuận xã hội.

“Đảng, Nhà nước luôn xác định dân là gốc, nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới và phát triển đất nước”, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh.