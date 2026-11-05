Thường trực Ban Bí thư dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Đà Nẵng

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Bồ Bản, xã Hòa Vang, TP Đà Nẵng.

Ngày 5/11, tại thôn Bồ Bản, xã Hòa Vang, TP Đà Nẵng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng đoàn công tác Trung ương và TP Đà Nẵng về dự, chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam cùng Nhân dân địa phương.

Phát biểu chào mừng Ngày hội, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, ngày hội năm nay có ý nghĩa đặc biệt khi hướng đến kỷ niệm 96 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026) và chuẩn bị đón ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại Ngày hội.

Nhắc lại lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh cách đây 80 năm, tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất năm 1946: “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”, theo Thường trực Ban Bí thư, đoàn kết và văn hóa luôn gắn bó mật thiết với nhau. Văn hóa góp phần vun đắp tình làng nghĩa xóm, thắt chặt tình đoàn kết trong cộng đồng; ngược lại, tinh thần đại đoàn kết tạo môi trường để bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, hướng đến sự phát triển bền vững.

Việc tổ chức ngày Văn hóa Việt Nam trong không khí ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc vì vậy mang ý nghĩa thiết thực, góp phần khẳng định vai trò của văn hóa trong đời sống cộng đồng.

Thường trực Ban Bí thư cho rằng, Bồ Bản là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng; có thôn, đình Bồ Bản di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia, có những ngôi nhà xưa, có gia phong của các tộc họ và tình làng nghĩa xóm đậm đà...

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng trò chuyện cùng người dân tại Ngày hội.

Để tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp và thực hiện hiệu quả mục tiêu xây dựng thôn văn hóa đặc trưng Bồ Bản, cũng như khát vọng vươn lên của xã Hòa Vang, Thường trực Ban Bí thư đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc xã Hòa Vang và toàn thể bà con thôn Bồ Bản thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, tiếp tục giữ gìn và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy hơn nữa tình làng nghĩa xóm, tinh thần tương thân tương ái, hỗ trợ nhau trong phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng, giảm nghèo bền vững và không để bất cứ gia đình nào, cá nhân nào bị bỏ lại phía sau.

Thứ hai, nâng cao chất lượng cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh gắn với xây dựng gia đình văn hóa, tộc họ văn hóa với những việc làm cụ thể, thiết thực và giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp, an toàn.

Thứ ba là bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, giữ gìn bản sắc, cốt cách làng quê, bảo vệ kiến trúc và không gian tâm linh của đình làng Bồ Bản, tích cực trao truyền nghệ thuật bài chòi và các giá trị truyền thống cho thế hệ trẻ, gắn với bảo tồn văn hóa với phát triển du lịch sinh thái và du lịch cộng đồng.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú hỏi thăm người dân thôn Bồ Bản.

Thứ tư, nâng cao hiệu quả phát huy dân chủ cơ sở, tạo điều kiện thuận lợi nhất để Nhân dân được biết, được bàn, được làm, được giám sát và trực tiếp thụ hưởng các thành quả phát triển của quê hương. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cần phải thực hiện tốt vai trò tập hợp, phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, phát huy hoạt động giám sát, kịp thời biểu dương những tập thể, những cá nhân tiêu biểu. Chính quyền cần thường xuyên lắng nghe ý kiến của nhân dân, giải quyết công việc kịp thời, đúng thẩm quyền, công khai, minh bạch, góp phần củng cố niềm tin và tăng cường đồng thuận xã hội.

Thường trực Ban Bí thư trò chuyện cùng người dân.

"Đảng, Nhà nước luôn xác định dân là gốc, Nhân dân là trung tâm, chủ thể của công cuộc đổi mới và phát triển đất nước. Với truyền thống lịch sử vẻ vang, đồng lòng của bà con và sự vào cuộc quyết liệt của toàn hệ thống chính trị, tôi tin tưởng thôn Bồ Bản sẽ phát triển ngày càng giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình và trở thành hình mẫu sáng về khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc", Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tặng quà của Đảng, Nhà nước cho các gia đình tại thôn Bồ Bản.

Dịp này, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và đại diện lãnh đạo Trung ương tặng quà của Đảng, Nhà nước cho các gia đình tại thôn Bồ Bản; lãnh đạo thành phố cũng trao tặng nhiều phần quà cho Nhân dân thôn.