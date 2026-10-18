Thường trực Ban Bí thư dự Lễ Trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Sáu

Cuộc thi do Ban Chỉ đạo 35 Trung ương chỉ đạo, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tới dự Lễ Trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, lần thứ Sáu, năm 2026. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tới dự Lễ Trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, lần thứ Sáu, năm 2026. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Đại biểu tham dự Lễ trao giải Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Đại biểu tham dự Lễ trao giải. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương và đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trao Giải A cho các tác giả, nhóm tác giả. Ảnh: Phương Hoa / TTXVN

Đồng chí Phạm Gia Túc, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ và đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam trao Giải B cho các tác giả, nhóm tác giả. Ảnh: Phương Hoa /TTXVN

Các tác giả, nhóm tác giả nhận Giải C Cuộc thi. Ảnh: Phương Hoa /TTXVN

Các tác giả nhận Giải triển vọng. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Đại diện tác giả lớn tuổi và nhỏ tuổi nhất nhận Giấy chứng nhận Cuộc thi. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và đồng chí Vũ Việt Trang, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ các cơ quan Đảng Trung ương, Bí thư Đảng uỷ, Tổng giám đốc TTXVN, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cùng các tác giả đoạt giải của đơn vị Thông tấn xã Việt Nam. Ảnh: Phương Hoa /TTXVN