Thường trực Ban Bí thư dự Lễ phát động phong trào mỗi người dân tập luyện ít nhất một môn thể thao

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng các đại biểu dự Lễ phát động phong trào "Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên".

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng các đại biểu dự Lễ phát động phong trào "Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên".

Dự lễ phát động có: Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về Phát triển văn hóa Việt Nam; Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng; Thượng tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội…

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ phát biểu khai mạc.

Phát biểu tại Lễ phát động, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà cho biết: Sinh thời, Bác Hồ kính yêu đã căn dặn: ‘Dân cường thì quốc thịnh’, một quốc gia mạnh cần những người dân khỏe mạnh; một đất nước phát triển bền vững phải bắt đầu từ một cộng đồng khỏe mạnh.

Cùng với điểm cầu trung tâm tại Thủ đô, chương trình tạo thành một mạng lưới hưởng ứng trên phạm vi 34 tỉnh, thành. Dự kiến, riêng tại Hà Nội có khoảng 10.000-12.000 người tham gia.

Thấm nhuần tư tưởng ấy, Đảng và Nhà nước luôn đặt con người và sức khỏe nhân dân ở vị trí trung tâm của phát triển. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: Sức khỏe, thể lực của mỗi người dân là một bộ phận của sức mạnh quốc gia; phát triển thể dục thể thao phải hướng tới xây dựng con người Việt Nam khỏe mạnh về thể chất, vững vàng về tinh thần, bền bỉ về ý chí, nghị lực, lan tỏa tinh thần đoàn kết, khát vọng vươn lên và cống hiến cho đất nước.

Theo Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, để mục tiêu đó trở thành hiện thực, mỗi người dân hãy bắt đầu từ chính mình, bằng một lựa chọn đơn giản: chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp với lứa tuổi, sức khỏe và điều kiện tập luyện; không cần bắt đầu bằng điều lớn lao, chỉ cần lựa chọn phù hợp và kiên trì mỗi ngày; để từ mỗi cá nhân, lan tỏa đến gia đình và cộng đồng.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ phát biểu khai mạc.

"Cha mẹ cùng con tập luyện, ông bà cùng con cháu vận động, đồng nghiệp cùng nhau chơi thể thao, cộng đồng cùng tạo dựng một nếp sống khỏe. Khi vận động trở thành thói quen của mỗi người, chúng ta sẽ tạo nên một xã hội năng động, một cộng đồng khỏe mạnh; để thể dục, thể thao trở thành nét đẹp văn hóa, gieo vào cuộc sống nguồn năng lượng tích cực, góp phần đẩy lùi bệnh tật, nuôi dưỡng tinh thần lạc quan, nâng cao chất lượng cuộc sống, sức khỏe sẽ thực sự trở thành nền tảng cho hạnh phúc của nhân dân và sức mạnh của mỗi quốc gia", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Lễ phát động là điểm khởi đầu cho một cuộc vận động rộng lớn hơn, hướng tới thay đổi nhận thức và hành động, đưa tập luyện thể dục thể thao trở thành thói quen tự giác trong đời sống hằng ngày.

Để thể thao trở thành niềm vui của mỗi người, nếp sống không thể thiếu của mỗi gia đình và là sức sống mạnh mẽ của mỗi cộng đồng, Phó Thủ tướng đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương cụ thể hóa chủ trương của Đảng bằng hành động thiết thực; quan tâm phát triển không gian, thiết chế thể thao cộng đồng thuận tiện, an toàn, dễ tiếp cận, tạo điều kiện để mọi người dân đều có thể tập luyện, biến khí thế ngày phát động thành phong trào tự giác, thường xuyên, bền vững trong nhân dân.

Tại Hà Nội, chương trình diễn ra ở Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm. Sau nghi thức phát động, các lực lượng sẽ tham gia chạy, đi bộ đồng hành và nhiều hoạt động giao lưu, trải nghiệm, hướng dẫn tập luyện, tư vấn sức khỏe.

"Thể thao dạy chúng ta: Muốn đi xa phải bền bỉ, muốn chiến thắng phải vượt qua chính mình. Mỗi bước chân, mỗi phút vận động hôm nay là động lực của triệu triệu bước chân mãi mãi từ ngày mai, cùng vận động hòa chung nhịp, góp phần tạo nên sức mạnh, tầm vóc và sức sống của một Việt Nam khỏe mạnh, năng động, hùng cường và cường thịnh”, Phó Thủ tướng nói.

Lễ phát động Phong trào toàn dân tập luyện thể thao với sự tham gia của khoảng 12.000 người tại Thủ đô Hà Nội, kết nối với 33 tỉnh, thành phố trên cả nước tạo nên không khí tập luyện thể thao rộng khắp.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng các đại biểu tham gia chạy hưởng ứng phong trào.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng các đại biểu tham gia chạy hưởng ứng phong trào.

Ngay sau lễ phát động, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà và các đại biểu cùng đông đảo người dân tham gia chạy bộ đồng hành, xuất phát từ Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, chạy quanh hồ Hoàn Kiếm và về đích trước trụ sở Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội (số 47 phố Hàng Dầu).

Sau lễ phát động là các hoạt động chạy, đi bộ đồng hành xung quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm cùng hoạt động biểu diễn võ thuật, các môn thể thao.

Trong hai ngày (10 và 11/10), không gian quanh hồ Hoàn Kiếm cũng trở thành điểm trải nghiệm nhiều môn thể thao dành cho cộng đồng. Người dân có thể tìm hiểu các môn như pickleball, cầu lông, bóng bàn, cầu mây, đá cầu, cờ vua, cờ tướng, golf, bóng rổ 3x3, roller, đi bộ thể thao, đẩy gậy và kéo co… Các môn võ Vovinam, Judo, Wushu, Taekwondo và võ cổ truyền cũng được tổ chức biểu diễn, hướng dẫn tại khu vực trước trụ sở Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội.

Sau lễ phát động là các hoạt động chạy, đi bộ đồng hành xung quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm cùng hoạt động biểu diễn võ thuật, các môn thể thao.

Nhân dịp này, Ban tổ chức bố trí các khu vực tư vấn, kiểm tra sức khỏe cơ bản, hướng dẫn phương pháp tập luyện, đăng ký cam kết duy trì hoạt động thể thao thường xuyên.

Sau lễ phát động là các hoạt động chạy, đi bộ đồng hành xung quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm cùng hoạt động biểu diễn võ thuật, các môn thể thao.

Sau lễ phát động là các hoạt động chạy, đi bộ đồng hành xung quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm cùng hoạt động biểu diễn võ thuật, các môn thể thao.

Lễ phát động mở đầu cho chuỗi sự kiện trong Chương trình "Vì một Việt Nam khỏe mạnh", góp phần đẩy mạnh Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại".

Lễ phát động diễn ra từ 6h30 phút ngày 10/10, tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục phường Hoàn Kiếm, Hà Nội), dự kiến, có khoảng 10.000 - 12.000 người tham gia.

Màn trống hội biểu diễn khai mạc Lễ phát động phong trào "Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên".