Thường trực Ban Bí thư dự Lễ phát động phong trào 'Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên'

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng và Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan dự Lễ phát động phong trào. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng các đại biểu dự Lễ phát động phong trào "Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên." (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ phát biểu khai mạc. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng các đại biểu thực hiện nghi thức phát động phong trào “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên." (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng các đại biểu thực hiện nghi thức phát động phong trào “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên." (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng các đại biểu tham gia chạy hưởng ứng phong trào. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng các đại biểu tham gia chạy hưởng ứng phong trào. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Màn trống hội biểu diễn khai mạc Lễ phát động phong trào "Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên." (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng các đại biểu tham gia chạy hưởng ứng phong trào. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ phát biểu khai mạc. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng các đại biểu tham gia chạy hưởng ứng phong trào. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Sau lễ phát động là các hoạt động chạy, đi bộ đồng hành xung quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm cùng hoạt động biểu diễn võ thuật, các môn thể thao. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Sau lễ phát động là các hoạt động chạy, đi bộ đồng hành xung quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm cùng hoạt động biểu diễn võ thuật, các môn thể thao. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Sau lễ phát động là các hoạt động chạy, đi bộ đồng hành xung quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm cùng hoạt động biểu diễn võ thuật, các môn thể thao. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Sau lễ phát động là các hoạt động chạy, đi bộ đồng hành xung quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm cùng hoạt động biểu diễn võ thuật, các môn thể thao. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Sau lễ phát động là các hoạt động chạy, đi bộ đồng hành xung quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm cùng hoạt động biểu diễn võ thuật, các môn thể thao. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN) ​