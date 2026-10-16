Thường trực Ban Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào thăm và làm việc tại TP. Bắc Ninh

Tham gia Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Nhân dân Cách mạng Lào có các đồng chí: Sisay Leudetmounsone, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng; Phet Phomphiphak, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; cùng các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước Lào và Đại sứ Lào tại Việt Nam.

Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Nhân dân Cách mạng Lào chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo thành phố Bắc Ninh

Về phía Việt Nam có đồng chí Lê Khánh Toàn, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam.

Tiếp và làm việc với Đoàn, lãnh đạo thành phố Bắc Ninh có đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy và một số đơn vị.

Toàn cảnh buổi làm việc

Phát biểu chào mừng, đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Bắc Ninh trân trọng gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới đồng chí Vilay Lakhamphong cùng các thành viên trong Đoàn công tác Đảng Nhân dân Cách mạng Lào tới thăm và làm việc tại thành phố Bắc Ninh.

Đồng chí nhấn mạnh, mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào là tài sản vô giá của hai dân tộc được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp qua bao thế hệ.

Hòa chung trong dòng chảy tình nghĩa sâu nặng đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bắc Ninh luôn coi trọng, kết nghĩa và hợp tác chặt chẽ với các địa phương của Lào như: tỉnh Hủa Phăn và tỉnh Xay Sổm Bun. Quan hệ hợp tác không chỉ dừng lại ở các chuyến thăm, giao lưu văn hóa mà đã đi vào chiều sâu với nhiều công trình, dự án hỗ trợ thiết thực về hạ tầng giáo dục, y tế, văn hóa - xã hội.

Đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Bí thư Thành ủy Bắc Ninh (thứ 3 từ phải qua) phát biểu tại buổi làm việc

Trên nền tảng quan hệ truyền thống, Bắc Ninh đã tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026 - 2030 với tỉnh Xay Sổm Bun (vào tháng 12/2025) và tỉnh Hủa Phăn (vào tháng 02/2026), tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm: chia sẻ kinh nghiệm lãnh đạo, phát triển kinh tế - xã hội, đào tạo nguồn nhân lực, y tế, giao lưu văn hóa, quốc phòng - an ninh và hỗ trợ hạ tầng thiết yếu.

Đáng chú ý, giai đoạn 2017 - 2023, Bắc Ninh đã hỗ trợ 97,4 tỷ đồng xây dựng Hội trường lớn và các trường học tại 2 tỉnh bạn. Trong thỏa thuận giai đoạn 2026 - 2030, Bắc Ninh tiếp tục cam kết hỗ trợ trên 177 tỷ đồng để xây dựng các công trình trọng điểm về thủy lợi tại tỉnh Xay Sổm Bun và trụ sở UBND huyện Sốp Bâu (tỉnh Hủa Phăn).

Giới thiệu về tình hình địa phương, đồng chí Bí thư Thành ủy cho biết: Bắc Ninh hiện là một trong những trung tâm công nghiệp, sản xuất và xuất khẩu lớn của Việt Nam, quy mô kinh tế của thành phố đứng thứ 5 cả nước. Cùng với phát triển kinh tế, các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế và an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao. Công tác đối ngoại luôn được thành phố đặc biệt quan tâm. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả tích cực. Đặc biệt, việc Bắc Ninh trở thành thành phố là dấu mốc có ý nghĩa chiến lược, mở ra không gian phát triển mới và tạo động lực mạnh mẽ để tiếp tục phát triển bứt phá.

Đồng chí Bí thư Thành ủy Bắc Ninh khẳng định, Bắc Ninh luôn trân trọng và ý thức sâu sắc trách nhiệm của mình trong việc gìn giữ, vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào. Thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với hai tỉnh Xay Sổm Bun và Hủa Phăn triển khai nghiêm túc, hiệu quả các thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026 - 2030, hỗ trợ thiết thực đời sống nhân dân hai tỉnh bạn.

Đồng chí Vilay Lakhamphong (thứ 3 từ trái qua) phát biểu tại buổi làm việc

Thay mặt Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đồng chí Vilay Lakhamphong trân trọng cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu, thắm tình đồng chí anh em của lãnh đạo và nhân dân thành phố Bắc Ninh. Đồng chí chúc mừng những thành tựu vượt bậc mà Bắc Ninh đã đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị, với nhiều chỉ tiêu xếp trong tốp đầu cả nước, là đầu tàu, động lực trong phát triển kinh tế - xã hội của vùng và cả nước.

Đồng chí Vilay Lakhamphong chúc mừng Bắc Ninh vừa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương; cảm ơn cấp ủy, chính quyền và nhân dân thành phố Bắc Ninh với sự giúp đỡ vô giá đối với 2 tỉnh Xay Sổm Bun và Hủa Phăn thời gian qua, mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm giúp đỡ của thành phố Bắc Ninh đối với các địa phương của Lào trong thời gian tới.

Đồng chí Vilay Lakhamphong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Bí thư Thành ủy Bắc Ninh

Đồng chí Vilay Lakhamphong thông tin về tình hình chung của Lào, việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào thời gian qua. Đồng thời, mong muốn thành phố Bắc Ninh sớm xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 65 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (1962 - 2027). Qua đó, góp phần thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết hữu nghị vĩ đại, hợp tác toàn diện mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững giữa 2 dân tộc.