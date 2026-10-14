Thường trực Ban Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào thăm chính thức Việt Nam

Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Hải Ninh đón đồng chí Vilay Lakhamfong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào tại sân bay quốc tế Nội Bài. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Hải Ninh đón đồng chí Vilay Lakhamfong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào tại sân bay quốc tế Nội Bài. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
Lễ đón đồng chí Vilay Lakhamfong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào tại sân bay quốc tế Nội Bài. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
Đồng chí Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng đón đồng chí Vilay Lakhamfong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào tại sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)