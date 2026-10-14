Thường trực Ban Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào thăm chính thức Việt Nam

Sở Xây dựng TPHCM đã thông báo về việc hạn chế lưu thông đường thủy nội địa, nhằm phục vụ thi công xây dựng cầu chính thuộc dự án xây dựng cầu đi bộ qua sông Sài Gòn. Đáng chú ý, luồng giao thông thủy sẽ bị cấm tạm thời trong một số khung giờ ngày 19, 21 và 22-10.