Thường trực Ban Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào sẽ thăm chính thức Việt Nam
Theo Thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí Vilay Lakhamfong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào cùng Đoàn đại biểu cấp cao Lào sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 14 - 16/10/2026.
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/thuong-truc-ban-bi-thu-dang-nhan-dan-cach-mang-lao-se-tham-chinh-thuc-viet-nam-post1393569.html