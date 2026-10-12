Thường trực Ban Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào sẽ thăm chính thức Việt Nam

Trong chương trình công tác tại tỉnh Điện Biên, ngày 12/10, PGS.TS. Bùi Hoài Sơn, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cùng đoàn công tác đã dâng hương, dâng hoa tại các địa chỉ đỏ, bày tỏ lòng thành kính và tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.