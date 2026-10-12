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Thường trực Ban Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào sẽ thăm chính thức Việt Nam

Theo Thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí Vilay Lakhamfong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào cùng Đoàn đại biểu cấp cao Lào sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 14 - 16/10/2026.

Báo Tin Tức TTXVN
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Đồng chí Vilay Lakhamfong. Ảnh tư liệu: Phương Hoa/TTXVN

Đồng chí Vilay Lakhamfong. Ảnh tư liệu: Phương Hoa/TTXVN

TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/thuong-truc-ban-bi-thu-dang-nhan-dan-cach-mang-lao-se-tham-chinh-thuc-viet-nam-post1393569.html