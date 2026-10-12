Thường trực Ban Bí thư: Đà Nẵng không chỉ quản lý mà phải kiến tạo phát triển

Ngày 12/10, tại TP Đà Nẵng, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri.

Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri phản ánh những bất cập trong thực tiễn, từ chất lượng giáo dục, chính sách đối với cán bộ cơ sở, tình trạng hàng giả trên không gian mạng đến hiệu quả đầu tư chống ngập và việc giải quyết thủ tục hành chính. Các ý kiến tập trung đề nghị cơ quan chức năng có giải pháp cụ thể, xác định rõ trách nhiệm và nâng cao hiệu quả xử lý kiến nghị của người dân.

Liên quan đến hoạt động của chính quyền cơ sở sau sắp xếp đơn vị hành chính, cử tri Trần Minh Nhật (trú phường Thanh Khê) phản ánh quy mô tổ dân phố, thôn sau sáp nhập tăng gấp 2-4 lần so với trước đây. Vì vậy, cử tri đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét điều chỉnh, tăng mức hỗ trợ kinh phí hoạt động cho tổ dân phố, thôn.

Đáng chú ý, cử tri Nguyễn Văn Thịnh (trú phường Hải Châu) đề nghị làm rõ hiệu quả đầu tư chống ngập tại các đô thị. Theo cử tri, dù Nhà nước đã dành nguồn ngân sách lớn cho công tác này, tình trạng mưa lớn gây ngập đường, tắc nghẽn giao thông vẫn xảy ra tại nhiều thành phố, trong đó có Đà Nẵng, ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh hoạt của người dân.

Cử tri kiến nghị cơ quan chức năng đánh giá cụ thể nguyên nhân, hiệu quả đầu tư và giải pháp khắc phục, tránh lãng phí nguồn lực xã hội.

Ông Trần Cẩm Tú phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri ở Đà Nẵng.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ghi nhận những ý kiến, kiến nghị của người dân, đồng thời đánh giá đây là những vấn đề thiết thực, phản ánh yêu cầu từ thực tiễn đời sống và quá trình phát triển của thành phố.

Đối với TP Đà Nẵng, ông Trần Cẩm Tú ghi nhận nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố trong phát triển kinh tế - xã hội.

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, yêu cầu hiện nay không chỉ là hoàn thiện thể chế mà còn phải nâng cao năng lực thực thi, bảo đảm các chủ trương, chính sách được triển khai hiệu quả trong thực tế.

“Bây giờ không phải chỉ là quản lý mà là kiến tạo phát triển”, ông Trần Cẩm Tú nhấn mạnh và chia sẻ việc xây dựng và hoàn thiện pháp luật cần hướng đến tháo gỡ điểm nghẽn, giải phóng nguồn lực, tạo điều kiện cho phát triển, đồng thời bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.

Đối với Đà Nẵng, một trong những nhiệm vụ trọng tâm là tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư công, xử lý các dự án tồn đọng và khơi thông những nguồn lực đang bị đình trệ.

Ông Trần Cẩm Tú yêu cầu thành phố rà soát toàn diện các dự án, công trình đang gặp khó khăn, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và thẩm quyền xử lý đối với từng trường hợp. Những vấn đề thuộc thẩm quyền địa phương phải chủ động giải quyết; nội dung vượt thẩm quyền cần kịp thời báo cáo, đề xuất cơ quan có thẩm quyền xem xét.

Theo Thường trực Ban Bí thư, nguồn lực đầu tư công và tài sản đang bị vướng mắc còn rất lớn. Nếu các điểm nghẽn được tháo gỡ kịp thời, những nguồn lực này sẽ góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo thêm động lực phát triển cho thành phố.

Đối với các dự án có sai phạm, ông Trần Cẩm Tú yêu cầu thanh tra, kiểm tra, điều tra và kết luận rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân. Trường hợp cán bộ sai phạm phải xử lý theo quy định; nếu chủ đầu tư vi phạm thì phải làm rõ trách nhiệm của chủ đầu tư. Mục tiêu đặt ra là xử lý nghiêm các sai phạm, đồng thời tháo gỡ khó khăn để những dự án đủ điều kiện có thể tiếp tục triển khai, bảo đảm không gây thiệt hại cho Nhà nước và người dân.

Liên quan đến việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, ông Trần Cẩm Tú cho rằng việc sắp xếp tổ chức bộ máy không chỉ nhằm giảm số lượng cơ quan, đầu mối mà quan trọng hơn là xây dựng nền hành chính gần dân, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và phục vụ người dân tốt hơn.

Theo đó, phân cấp, phân quyền phải đi đôi với bảo đảm nhân lực, nguồn lực, cơ sở vật chất và trách nhiệm thực hiện. Không thể giao thêm nhiệm vụ nhưng không bố trí đủ điều kiện để cán bộ hoàn thành công việc.

Thường trực Ban Bí thư cũng yêu cầu thành phố tiếp tục rà soát các khó khăn, vướng mắc trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đặc biệt, việc giải quyết thủ tục hành chính phải hướng đến sự thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp.