Thường trực Ban Bí thư chủ trì sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW

Sáng 22/10, tại Kỳ họp thứ Tám (chuyên đề), HĐND TP. Cần Thơ khóa XI đã chính thức thông qua Nghị quyết quy định số lượng và mức hỗ trợ hằng tháng đối với nhân viên y tế ấp, khu vực. Theo đó, 1.227 nhân viên y tế cơ sở sẽ được hỗ trợ bằng 0,7 hoặc 0,5 lần mức lương cơ sở, với tổng kinh phí dự kiến khoảng 26 tỷ đồng mỗi năm. HĐND thành phố cũng quyết nghị sửa đổi, bổ sung chính sách hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế (BHYT); trong đó, đáng chú ý đồng bào Khmer trên địa bàn được hỗ trợ 100% mức đóng.