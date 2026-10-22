Thường trực Ban Bí thư chủ trì sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW

Sáng 22/10, tại Hà Nội, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Thường trực Ban Bí thư chủ trì làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các bộ, ngành về việc sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị “Về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.” (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Thường trực Ban Bí thư, phát biểu. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Thường trực Ban Bí thư, phát biểu. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Thường trực Ban Bí thư, phát biểu. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Đồng chí Đào Hồng Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế phát biểu. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)