Thường trực Ban Bí thư chủ trì Phiên họp của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số trong các cơ quan đảng

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu chỉ đạo phiên họp. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu chỉ đạo phiên họp. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì Phiên họp lần thứ 5 Ban Chỉ đạo chuyển đổi số trong các cơ quan đảng. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì Phiên họp lần thứ 5 Ban Chỉ đạo chuyển đổi số trong các cơ quan đảng. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo chuyển đổi số trong các cơ quan đảng, phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Đại biểu tham dự phiên họp. Ảnh: Phương Hoa /TTXVN

Đại biểu tham dự phiên họp. Ảnh: Phương Hoa /TTXVN