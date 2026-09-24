Thường trực Ban Bí thư chủ trì Phiên họp của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số trong các cơ quan đảng
Sáng 24/9/2026, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo chuyển đổi số trong các cơ quan đảng chủ trì Phiên họp lần thứ 5 của Ban Chỉ đạo để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý III và triển khai nhiệm vụ trong tâm quý IV/2026.
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/thuong-truc-ban-bi-thu-chu-tri-phien-hop-cua-ban-chi-dao-chuyen-doi-so-trong-cac-co-quan-dang-post1388308.html