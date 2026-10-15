Thường trực Ban Bí thư chủ trì Lễ đón chính thức Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng NDCM Lào

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và đồng chí Vilay Lakhamphong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lào với các đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chủ trì Lễ đón đồng chí Vilay Lakhamphong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lào. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN