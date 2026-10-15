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Thường trực Ban Bí thư chủ trì Lễ đón chính thức Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng NDCM Lào

Sáng 15/10/2026, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chủ trì Lễ đón chính thức đồng chí Vilay Lakhamphong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Lào thăm chính thức Việt Nam.

Báo Tin Tức TTXVN
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Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và đồng chí Vilay Lakhamphong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lào với các đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và đồng chí Vilay Lakhamphong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lào với các đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chủ trì Lễ đón đồng chí Vilay Lakhamphong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lào. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chủ trì Lễ đón đồng chí Vilay Lakhamphong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lào. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/thuong-truc-ban-bi-thu-chu-tri-le-don-chinh-thuc-thuong-truc-ban-bi-thu-trung-uong-dang-ndcm-lao-post1394377.html