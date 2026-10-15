Thường trực Ban Bí thư chủ trì Lễ đón chính thức Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng NDCM Lào
Sáng 15/10/2026, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chủ trì Lễ đón chính thức đồng chí Vilay Lakhamphong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Lào thăm chính thức Việt Nam.
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/thuong-truc-ban-bi-thu-chu-tri-le-don-chinh-thuc-thuong-truc-ban-bi-thu-trung-uong-dang-ndcm-lao-post1394377.html