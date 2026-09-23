Thường trực Ban Bí thư chủ trì họp về hệ thống quản lý công việc, đánh giá cán bộ trên môi trường số

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì Cuộc họp về Hệ thống giám sát, điều hành thông minh và hệ thống quản lý công việc, đánh giá cán bộ trên môi trường số. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì Cuộc họp về Hệ thống giám sát, điều hành thông minh và hệ thống quản lý công việc, đánh giá cán bộ trên môi trường số. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo cuộc họp. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo cuộc họp. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Các đại biểu tham dự cuộc họp. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng phát biểu tại cuộc họp. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Đồng chí Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương phát biểu tại cuộc họp. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo cuộc họp. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo cuộc họp. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Các đại biểu tham dự cuộc họp. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)