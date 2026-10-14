Thường trực Ban Bí thư chủ trì hội nghị giao ban Quý 3 với các tổ chức đảng trực thuộc Trung ương

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì hội nghị giao ban quý 3 với các tổ chức đảng trực thuộc Trung ương. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng trình bày báo cáo tại hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì hội nghị giao ban quý 3 với các tổ chức đảng trực thuộc Trung ương. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)