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Thường trực Ban Bí thư chủ trì hội nghị giao ban Quý 3 với các tổ chức đảng trực thuộc Trung ương

Sáng 14/10/2026, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chủ trì Hội nghị giao ban quý 3/2026 với các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy, các ban đảng, 4 văn phòng và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung ương.

Báo VietnamPlus
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Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì hội nghị giao ban quý 3 với các tổ chức đảng trực thuộc Trung ương. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì hội nghị giao ban quý 3 với các tổ chức đảng trực thuộc Trung ương. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng trình bày báo cáo tại hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng trình bày báo cáo tại hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì hội nghị giao ban quý 3 với các tổ chức đảng trực thuộc Trung ương. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì hội nghị giao ban quý 3 với các tổ chức đảng trực thuộc Trung ương. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/thuong-truc-ban-bi-thu-chu-tri-hoi-nghi-giao-ban-quy-3-voi-cac-to-chuc-dang-truc-thuoc-trung-uong-post1141882.vnp