Thường trực Ban Bí thư: Cán bộ phải có năng lực, bản lĩnh và điều kiện thực hiện nhiệm vụ

Sáng 23/9, Đoàn Kiểm tra, giám sát số 221 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tổ chức Hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát (đợt 3) đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ.

Ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng đoàn Kiểm tra, giám sát số 221 và ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đồng chủ trì Hội nghị.

Ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng đoàn Kiểm tra, giám sát số 221 và ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đồng chủ trì Hội nghị - Ảnh: CP

Phát biểu tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đánh giá, Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ đã lãnh đạo, chỉ đạo công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt và tổ chức học tập các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị theo hướng chủ động hơn, bài bản hơn, đồng bộ hơn, gắn kết chặt chẽ giữa quán triệt và tổ chức thực hiện, từng bước chuyển từ "học tập, quán triệt" sang "nắm chắc, hiểu sâu, hành động quyết liệt, làm đến cùng"; từ "ban hành văn bản" sang "giao việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ sản phẩm, rõ kết quả".

Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác cán bộ theo hướng toàn diện, chặt chẽ, đúng các chủ trương, quy định của Trung ương.

Đồng thời, chủ động rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống quy định, quy chế có liên quan bảo đảm phù hợp thực tiễn, đáp ứng yêu cầu sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, xây dựng nền hành chính, công vụ chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh công tác cán bộ là khâu then chốt trong xây dựng Đảng - Ảnh: CP

Đặc biệt, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh công tác cán bộ là khâu then chốt trong xây dựng Đảng. Đồng thời lưu ý, quy định đúng, quy định chặt chẽ là cần thiết, nhưng điều quyết định là phải phát hiện, lựa chọn, bố trí đúng người, đúng việc; cán bộ phải có năng lực, bản lĩnh và điều kiện thực hiện nhiệm vụ; hiệu quả công việc phải được đánh giá thực chất, quyền lực phải được kiểm soát chặt chẽ.

Từ kết quả kiểm tra, giám sát và yêu cầu xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng Đảng thời gian tới, nhất là trong công tác cán bộ, ông Trần Cẩm Tú yêu cầu phát huy những kết quả, ưu điểm đạt được và quyết liệt thực hiện các biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tham dự Hội nghị- Ảnh: CP

Cùng với đó, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, bố trí, sử dụng cán bộ. Trong đó, tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả đánh giá cán bộ theo hướng thực chất, gắn với vị trí việc làm, nhóm chức danh, sản phẩm, hiệu quả cụ thể và mức độ đóng góp, đảm bảo đánh giá đúng sản phẩm, năng lực, vị trí cán bộ.

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác cán bộ, ưu tiên số hóa, kết nối dữ liệu cán bộ; xây dựng cơ sở dữ liệu thống nhất về chức danh, tiêu chuẩn, quá trình công tác, mục tiêu, nhiệm vụ và kết quả thực hiện; bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng; Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong tham dự Hội nghị - Ảnh: CP

Thường trực Ban Bí thư cũng yêu cầu thực hiện nghiêm công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước. Tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, tập trung vào tất cả các khâu từ quy hoạch, đánh giá, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, thực hiện chế độ, chính sách;

Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, tăng cường giám sát thường xuyên để phòng ngừa sai phạm từ sớm, từ xa; kịp thời kiểm tra, xử lý suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Tiếp tục rà soát, giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức do sắp xếp tổ chức bộ máy bảo đảm đúng đối tượng, trình tự theo quy định.

Ông Lê Minh Hưng cho biết, thời gian qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và các lĩnh vực đã đạt những kết quả tích cực - Ảnh: CP

Phát biểu tại Hội nghị, thống nhất cao về những hạn chế, tồn tại mà Đoàn kiểm tra đã chỉ ra, Bí thư Đảng ủy, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cho biết sau Hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ sẽ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, sẽ tập trung làm tốt công tác cán bộ, phát huy hơn nữa tinh thần tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên và trách nhiệm của người đứng đầu, nhất là các đồng chí Bí thư cấp ủy;

Có các biện pháp mạnh để đánh giá đúng và kịp thời bố trí, thay thế cán bộ thuộc thẩm quyền; làm tốt công tác quy hoạch, thu hút, trọng dụng nhân tài và chuyển đổi số, đẩy nhanh quá trình hoàn thiện hệ thống dữ liệu về công tác cán bộ, đảng viên.